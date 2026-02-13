circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

"Dovete fare casino", il curling si gode la bolgia di Cortina

Guai a chiedere 'silenzio' al pubblico, gli atleti vogliono il tifo caldo e la federazione si adegua

Un match del torneo femminile
Un match del torneo femminile
13 febbraio 2026 | 19.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Fate casino". E' un invito e quasi un ordine agli spettatori dei tornei di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le tribune dello stadio olimpico del ghiaccio 'ballano' al lancio di ogni stone che si avvicina alla 'casa'. Il tifo ha accompagnato ogni fase di ogni torneo, con calore speciale per gli azzurri che finora hanno conquistato il bronzo nel doppio misto con Amos Mosaner e Stefania Constantini. I giocatori si sentono in un'arena e apprezzano la partecipazione del pubblico.

E guai a chiedere agli spettatori di rimanere in silenzio mentre un giocatore o una giocatrice sta riflettendo su traiettoria, rotazione e velocità. E' proprio un atleta a farsi portavoce della richiesta esplicita. "Smettetela di dire al pubblico che non deve fare chiasso, lasciate che gli spettatori vadano fuori di testa. E' proprio quello che serve al curling. Gli italiani hanno creato un'atmosfera incredibile", scrive su Instagram lo svizzero Yannick Schwaller.

Il post dell'elvetico, che riceve l'approvazione di colleghi di altre nazionalità, crea una dibattito con la federazione internazionale che risponde 'live'. "Nessuno chiede di non fare rumore. C'è un'atmosfera splendida", il commento del profilo World Curling. A nessuno però sono sfuggiti i messaggi 'quiet please' (silenzio, per favore) di stampo tennistico che sono comparsi sui tabelloni luminosi. "Il team della sports production li ha trasmessi dopo aver ricevuto una lamentela per il rumore. Abbiamo chiesto che non vengano più trasmessi", la posizione dell'organismo. Tutti chiaro? Sì, come conferma anche Schwaller: "Ottimo lavoro!".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano cortina 2026 curling milano cortina
Vedi anche
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza