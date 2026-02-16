circle x black
Milano Cortina, finale big air sci freestyle posticipata per tempesta di neve a Livigno

Le condizioni meteo hanno portato l'organizzazione a ritardare l'orario di inizio della gara. Valutazioni in corso

Lo Snow Park di Livigno - Fotogramma/IPA
Lo Snow Park di Livigno - Fotogramma/IPA
16 febbraio 2026 | 20.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In forte dubbio la finale femminile di big air di sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina prevista oggi, lunedì 16 febbraio. A Livigno è in corso una forte nevicata, che ha portato gli organizzatori a posticipare il via della finalissima (inizialmente prevista alle 19:30) alle 21. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nei prossimi minuti, in particolare nella finestra 20-21 (fuori dunque dall'orario fissato per lo 'start'). In gara allo Snow Park ci sono le azzurre Flora Tabanelli e Maria Gasslitter.

Milano Cortina, finale big air con Tabanelli rinviata

Al momento, dunque, la finale dovrebbe cominciare alle 21, con l'organizzazione che punta a chiudere l'evento entro mezzanotte. Notizia di qualche ora fa, Anouk Andraska e Mathilde Gremaud non parteciperanno alla finale femminile. Entrambe le atlete svizzere sono cadute durante gli allenamenti e si sono infortunate. Andraska ha riportato una lesione al polso, Gremaud (una delle favorite per l'oro) all’anca. Sono in corso ulteriori accertamenti medici.

Tag
Milano Cortina Flora Tabanelli finale big air femminile finale big air rinviata Olimpiadi
in Evidenza