Milano Cortina, nella gara di sci di fondo spunta un lupo. Cos'è successo alle Olimpiadi

Nelle qualificazioni della team sprint, l'animale ha tagliato il traguardo con le prime atlete

18 febbraio 2026 | 15.29
Redazione Adnkronos
C'è anche un cane lupo in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina. Oggi, mercoledì 18 febbraio, durante le qualificazioni della team sprint di sci di fondo a Predazzo, un lupo cecoslovacco è entrato in pista per tagliare il traguardo con le prime atlete. Una scena divertente e iconica, tra le tante curiosità olimpiche di questi giorni.

Milano Cortina, un lupo alle Olimpiadi

A bordo pista, per qualche momento, alcuni spettatori hanno anche temuto il peggio. Il curioso animale (con un nome, Nagzul, e un padrone presente) però non aveva cattive intenzioni. Anzi. Era solo a caccia di coccole, in preda all'euforia della gara olimpica. Il suo arrivo è stato ovviamente immortalato da tutti i presenti tra le risate. Ed è immediatamente diventato virale sui social.

