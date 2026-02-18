Nelle qualificazioni della team sprint, l'animale ha tagliato il traguardo con le prime atlete
C'è anche un cane lupo in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina. Oggi, mercoledì 18 febbraio, durante le qualificazioni della team sprint di sci di fondo a Predazzo, un lupo cecoslovacco è entrato in pista per tagliare il traguardo con le prime atlete. Una scena divertente e iconica, tra le tante curiosità olimpiche di questi giorni.
A bordo pista, per qualche momento, alcuni spettatori hanno anche temuto il peggio. Il curioso animale (con un nome, Nagzul, e un padrone presente) però non aveva cattive intenzioni. Anzi. Era solo a caccia di coccole, in preda all'euforia della gara olimpica. Il suo arrivo è stato ovviamente immortalato da tutti i presenti tra le risate. Ed è immediatamente diventato virale sui social.