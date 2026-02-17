circle x black
Milano Cortina, tutte le medaglie vinte fino a oggi dall'Italia in queste Olimpiadi

Per gli azzurri 8 ori, 4 argenti e 11 bronzi (23 in tutto)

Federica Brignone - (IPa)
17 febbraio 2026 | 08.00
MIlano Cortina 2026 da record per l'Italia che ha già vinto 23 medaglie: 8 ori, 4 argenti e 11 bronzi. A Lillehammer nel 1994 gli azzurri si erano fermati a 20 podi.

In questa edizione gli azzurri e le azzurre sono impegnati in 16 sport diversi con Antholz/Anterselva, Bormio, Cortina, Livigno, Milano e Tesero che si stanno trasformado in un palcoscenico glorioso. Ecco tutte le medaglie vinte dai nostri atleti e in quale disciplina.

Medaglie d'oro

• Francesca Lollobrigida (Pattinaggio di velocità su ghiaccio - 3000 metri)

• Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel con Chiara Betti e Luca Spechenhauser (Short track - staffetta mista)

• Andrea Voetter e Marion Oberhofer (Slittino - doppio femminile)

• Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (Slittino - doppio maschile)

• Federica Brignone (Sci alpino - Super G femminile)

• Francesca Lollobrigida (Pattinaggio di velocità su ghiaccio - 5000 metri)

• Federica Brignone (Sci alpino - Slalom Gigante femminile)

• Lisa Vittozzi (Biathlon - Inseguimento femminile)

Medaglie d'argento

• Giovanni Franzoni (Sci alpino - discesa libera)

• Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi (Staffetta mista biathlon)

• Arianna Fontana (Short track - 500m)

• Michela Moioli e Lorenzo Sommariva (Snowboard - Cross a squadre miste)

Medaglie di bronzo

• Dominik Paris (Sci alpino - discesa libera)

• Sofia Goggia (Sci alpino - discesa libera)

• Lucia Dalmasso (Snowboard - parallelo)

• Riccardo Lorello (Pattinaggio di velocità su ghiaccio - 5000 metri)

• Dominik Fischnaller (Slittino - singolo maschile)

• Team event di pattinaggio di figura

• Stefania Constantini e Amos Mosaner (Curling - doppio misto)

• Verena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Marion Oberhofer (Slittino - staffetta a squadre)

• Michela Moioli (snowboard cross)

• Staffetta maschile 4×7,5 km sci di fondo (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino)

• Flora Tabanelli (Sci acrobatico Freeski big air donne)

