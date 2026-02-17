Per gli azzurri 8 ori, 4 argenti e 11 bronzi (23 in tutto)
MIlano Cortina 2026 da record per l'Italia che ha già vinto 23 medaglie: 8 ori, 4 argenti e 11 bronzi. A Lillehammer nel 1994 gli azzurri si erano fermati a 20 podi.
In questa edizione gli azzurri e le azzurre sono impegnati in 16 sport diversi con Antholz/Anterselva, Bormio, Cortina, Livigno, Milano e Tesero che si stanno trasformado in un palcoscenico glorioso. Ecco tutte le medaglie vinte dai nostri atleti e in quale disciplina.
• Francesca Lollobrigida (Pattinaggio di velocità su ghiaccio - 3000 metri)
• Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel con Chiara Betti e Luca Spechenhauser (Short track - staffetta mista)
• Andrea Voetter e Marion Oberhofer (Slittino - doppio femminile)
• Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (Slittino - doppio maschile)
• Federica Brignone (Sci alpino - Super G femminile)
• Francesca Lollobrigida (Pattinaggio di velocità su ghiaccio - 5000 metri)
• Federica Brignone (Sci alpino - Slalom Gigante femminile)
• Lisa Vittozzi (Biathlon - Inseguimento femminile)
• Giovanni Franzoni (Sci alpino - discesa libera)
• Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi (Staffetta mista biathlon)
• Arianna Fontana (Short track - 500m)
• Michela Moioli e Lorenzo Sommariva (Snowboard - Cross a squadre miste)
• Dominik Paris (Sci alpino - discesa libera)
• Sofia Goggia (Sci alpino - discesa libera)
• Lucia Dalmasso (Snowboard - parallelo)
• Riccardo Lorello (Pattinaggio di velocità su ghiaccio - 5000 metri)
• Dominik Fischnaller (Slittino - singolo maschile)
• Team event di pattinaggio di figura
• Stefania Constantini e Amos Mosaner (Curling - doppio misto)
• Verena Hofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Voetter e Marion Oberhofer (Slittino - staffetta a squadre)
• Michela Moioli (snowboard cross)
• Staffetta maschile 4×7,5 km sci di fondo (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino)
• Flora Tabanelli (Sci acrobatico Freeski big air donne)