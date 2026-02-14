circle x black
Milano Cortina e il casting sentimentale, Sophia Kirkby: "Due appuntamenti per San Valentino"

Nella festa degli innamorati l'atleta americana offre ai follower un aggiornamento parlando di una "giornata intensa"

L'aggiornamento di Sophia Kirkby ai suoi follower
L'aggiornamento di Sophia Kirkby ai suoi follower
14 febbraio 2026 | 17.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Capitolo secondo della saga: ricordate Sophia Kirkby, l'atleta Usa di Milano-Cortina, che aveva lanciato una sorta di casting sentimentale alla ricerca di un appuntamento il giorno di San Valentino? Proprio oggi, festa degli innamorati, l'atleta offre ai follower un aggiornamento. Occhio a due storie: nella prima si scatta un selfie all'aperto, con le montagne innevate alle spalle, cappellino blu con la bandiera americana: 'ca va sans dire' sorriso luminoso.

Sopra una frase che non passa inosservata: "Busy day today: Two interviews, Two dates". Giornata intensa: due interviste e due appuntamenti. Il riferimento cade proprio nel giorno degli innamorati, e dopo l'appello lanciato nei giorni scorsi il messaggio suona come un aggiornamento ironico ai follower: le candidature per un caffè con lei sfondavano quota 600.

Qualche ora più tardi una storia che scioglie i ghiacci. Dalle vette innevate alla quiete: Kirkby si mostra distesa su un lettino, le gambe in primo piano con i tatuaggi ben visibili, davanti a una piscina interna illuminata da luci calde e pareti in pietra. Qualcuno si chiede: ma alla fine a San Valentino è rimasta da sola o no? (di Andrea Persili)

