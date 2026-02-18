circle x black
Milano Cortina, le gare di oggi: dallo slalom femminile allo short track con Sighel, orari e dove vedere gli azzurri

In mattinata Della Mea, Peterlini e Trocker impegnate nell'ultima gara di sci dei Giochi. Nel pomeriggio c'è l'hockey

Pietro Sighel - (Ipa)
18 febbraio 2026 | 08.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Undicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 18 febbraio, gli italiani tornano in gara per dare la caccia a nuove medaglie, dopo lo straordinario oro nel pattinaggio di velocità inseguimento a squadre. Occhi puntati sullo slalom femminile, ma anche sullo short track in serata. Ecco orario, programma e dove vedere gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi invernali.

Milano Cortina, italiani in gara oggi

Ecco il programma di oggi e gli italiani in gara a Milano Cortina 2026:

9 combinata nordica – Trampolino grande, salti di prova 10-11-12 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

9.05 curling – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-USA, Svezia-Corea del Sud

9.45 sci di fondo – Team sprint tl femminile, qualificazioni (Caterina Ganz/Iris De Martin Pinter)

10 bob – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 1-2 (Italia)

10 sci alpino – Slalom femminile, prima manche (Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker)

10.15 sci di fondo – Team sprint tl maschile, qualificazioni (Elia Barp/Federico Pellegrino)

11.30 sci freestyle – Aerials femminili, finale 1

11.45 sci di fondo – Team sprint tl femminile, finale (Caterina Ganz/Iris De Martin Pinter)

12.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, quarto di finale 1: Slovacchia-vincente Germania-Francia

12.15 sci di fondo – Team sprint tl maschile, finale (Elia Barp/Federico Pellegrino)

12.30 snowboard – Slopestyle maschile, finale (prima manche)

12.30 sci freestyle – Aerials femminili, finale 2

12.59 snowboard – Slopestyle maschile, finale (seconda manche)

13.28 snowboard – Slopestyle maschile, finale (terza manche)

13.30 sci alpino – Slalom femminile, seconda manche (Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker)

14 bob – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 3-4 (Italia 1, Italia 2)

14.05 curling – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada, Cechia-Cina, Norvegia-Svizzera, Gran Bretagna-USA

14.45 biathlon – Staffetta 4×6 km femminile (Italia)

16.40 hockey ghiaccio – Torneo maschile, quarto di finale 2: Canada-vincente Cechia-Danimarca

18.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, quarto di finale 3: Finlandia-vincente Svizzera-Italia

19.05 curling – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada, Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Cina-Svezia

20.15 short track – 500 metri maschili, quarti di finale (Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali)

20.44 short track – 500 metri maschili, semifinali

20.51 short track – Staffetta 3000 metri femminile, Finale B

21 short track – Staffetta 3000 metri femminile, Finale A (Italia)

21.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, quarto di finale 4: Stati Uniti-vincente Svezia-Lettonia

21.27 short track – 500 metri maschili, Finale B

21.29 short track – 500 metri maschili, Finale A

Milano Cortina, dove vedere gare oggi

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.

