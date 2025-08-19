circle x black
A Livigno è conto alla rovescia per l'half pipe, una delle piste più spettacolari di Milano Cortina 2026

Il comprensorio ospiterà tutte le gare di snowboard e freestyle dei prossimi Giochi Olimpici Invernali

Livigno
Livigno
19 agosto 2025 | 12.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il comprensorio sciistico di Livigno, nel cluster della Valtellina, ospiterà tutte le gare di snowboard e freestyle dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tra le piste in preparazione c’è l’half pipe, una grande struttura a forma di mezzo tubo scavata nella neve, dove gli atleti si esibiranno in salti e acrobazie spettacolari, giudicati in base a tecnica e difficoltà.

Per ridurre l’impatto ambientale, la pista viene realizzata bilanciando scavi e riporti di neve e adattando il terreno, con lavorazioni fino a 6,5 metri di profondità anche nelle aree di partenza e arrivo. È uno dei tracciati più complessi delle Olimpiadi del prossimo anno, reso possibile dall’impegno di Simico e Mit, che stanno lavorando in sinergia su più fronti.

Livigno e le Olimpiadi Invernali 2026

Questi interventi garantiranno a Livigno la possibilità di ospitare competizioni internazionali anche dopo il 2026, rendendola una tappa stabile e prestigiosa dello snowboard mondiale. La sistemazione del versante, con modellamento del terreno e reintroduzione di piante del luogo, restituirà alla montagna un aspetto naturale, arricchito da nuove infrastrutture utili alla comunità.

L’half pipe di Livigno sarà così non solo un’arena olimpica di altissimo livello, ma anche un simbolo dell’abilità italiana nel coniugare sport, paesaggio e innovazione, capace di attrarre atleti e spettatori da tutto il mondo. Un risultato fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Tag
Milano Cortina Livigno Milano Cortina 2026 Olimpiadi
