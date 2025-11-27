circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Brignone torna sugli sci dopo 8 mesi: "Sono molto contenta, è un punto di partenza"

La campionessa valdostana traccia un primo mini bilancio di questo ulteriore step verso la guarigione dall'infortunio dello scorso aprile

Federica Brignone - Ipa
Federica Brignone - Ipa
27 novembre 2025 | 14.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Federica Brignone ha concluso la due giorni sulla neve di Cervinia che ha segnato il suo ritorno sugli sci a distanza di 237 giorni dalla caduta ai Campionati Italiani Assoluti dello scorso 3 aprile che le provocò la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. La campionessa valdostana traccia un primo bilancio di questo step verso la guarigione completa.

"È stata una giornata perfetta per andare a sciare, con condizioni invernali e vicina a casa - racconta Brignone -. Sono molto contenta di avere rimesso gli sci, ci sono tante cose positive ma c’è ancora tanto da fare. Diciamo che è un primo assaggio, non un punto di arrivo ma di partenza. All’inizio ero un po’ ingessata, giro dopo giro ho trovato un buon feeling, mi è sembrato di non avere mai smesso di sciare, ho sentito la gamba reagire, il contatto con la neve e lo scivolamento è stata una bella sensazione. È qualcosa di bello tornare sul mio attrezzo a questo punto, dopo quasi otto mesi, anche se sappiamo che dobbiamo crescere ulteriormente. Fra qualche giorno torneremo nuovamente in pista per esplorare, sciare è tutta un’altra cosa rispetto al lavoro in palestra, soprattutto se consideriamo gli angoli, le torsioni e le pressioni di cui abbiamo bisogno per sciare ad alto livello, cercheremo di andare a pari passo con la preparazione atletica”.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Federica Brignone federica brignone oggi federica brignone incidente federica brignone infortunio federica brignone come sta
Vedi anche
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Previsioni Meteo | Adnkronos
PREVISIONI METEO
A cura di

Mappa Milano-Cortina 2026 | Adnkronos

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza