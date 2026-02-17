circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Milano Cortina, arriva Trump? Cio: "Chiedete alla Casa Bianca"

Il presidente degli Stati Uniti potrebbe volare in Italia per la finale di hockey

Donald Trump - Afp
Donald Trump - Afp
17 febbraio 2026 | 11.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Trump a Milano per la finale di hockey? E' una domanda da fare direttamente alla Casa Bianca". Lo ha fatto sapere il Cio in conferenza stampa, sottolineando di "non essere a conoscenza di quali siano i movimenti dei capi di Stato e di governo", e commentando così le voci secondo cui il presidente degli Stati Uniti sarebbe potuto volare presto in Italia per presenziare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver 'delegato' al vicepresidente Vance la cerimonia d'apertura di San Siro.

"Non ti aspetterai davvero che commenti i movimenti dei Capi di Stato e non ti deluderò perché non lo farò", ha sottolineato il portavoce Cio. "Se hai una domanda su questo, penso che probabilmente dovrai porla alla Casa Bianca", ha ribadito il Cio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Cio Trump milano cortina milano cortina 2026 trump trump milano cortina trump olimpiadi
Vedi anche
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza