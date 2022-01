Minacce no vax, Pregliasco: "La mia famiglia è un po' agitata"

"Un rigurgito di minacce su Telegram". Fabrizio Pregliasco ci ha fatto l'abitudine ormai a essere bersaglio dei no vax che questa volta hanno anche diffuso su una chat alcuni dei sui dati sensibili. "Hanno trovato il mio numero sul sito dell'Università qualche tempo fa e l'hanno messo", dice rassegnato il virologo all'Adnkronos Salute.

"Per ora non mi hanno creato problemi - dice il medico - però...". Paura? "No. Ma la mia famiglia si è un po' agitata - ammette - e c'è anche il dispiacere per questi attacchi ingiustificati".