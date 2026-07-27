circle x black
Cerca nel sito
 

Minori, concorrenza, lavoro con piattaforme digitali, data center: i provvedimenti del Cdm

27 luglio 2026 | 14.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Via libera del Consiglio dei ministri ad un ampio pacchetto di provvedimenti che spazia dalla giustizia al lavoro fino alla concorrenza e agli investimenti strategici. Tra le misure principali, il Disegno di legge che modifica l’imputabilità dei minori tra 14 e 18 anni, introducendo la presunzione di capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria. Approvato anche il Ddl Concorrenza 2026, che riforma il settore della distribuzione di carburanti, incentiva la riconversione degli impianti verso la mobilità sostenibile, interviene sull’Rc Auto, sul Fondo per il pluralismo. Inoltre, è stato approvato in esame preliminare il decreto che recepisce la normativa Ue sul lavoro tramite piattaforme digitali, con nuove tutele per i lavoratori, limiti all’uso degli algoritmi e obbligo di supervisione umana nelle decisioni che incidono sul rapporto di lavoro. Tra gli altri interventi, il Cdm ha dichiarato di interesse strategico nazionale due investimenti per complessivi 8 miliardi di euro per la realizzazione di due mega data center in Lombardia e in Piemonte destinati a rafforzare le infrastrutture digitali e la capacità nazionale nel settore dell’intelligenza artificiale.

Il comunicato del Governo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Concorrenza Lavoro Piattaforme digitali Data center Intelligenza artificiale Governo
Vedi anche
Batteria portatile prende fuoco su un aereo cinese, panico a bordo - Video
Sparatorie e gambizzazioni per tensione tra frange clan, due arresti a Bari - Video
No Tav, l'arsenale sequestrato in Valsusa - Video
News to go
Vacanze estate 2026, luglio batte agosto
Assalto a portavalori, blitz della polizia in Sardegna con arresti e perquisizioni
Ulisse torna in mare, la tartaruga riprende il largo dopo le cure - Video
I tatuaggi fanno venire il melanoma? La risposta del dermatologo
Bimba morta in piscina, a Suisio l'ultimo addio ad Alice - Video
Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin - Video
News to go
Treni, oggi sciopero nazionale: possibili disagi e cancellazioni
Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza