Minori, concorrenza, lavoro con piattaforme digitali, data center: i provvedimenti del Cdm

Via libera del Consiglio dei ministri ad un ampio pacchetto di provvedimenti che spazia dalla giustizia al lavoro fino alla concorrenza e agli investimenti strategici. Tra le misure principali, il Disegno di legge che modifica l’imputabilità dei minori tra 14 e 18 anni, introducendo la presunzione di capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria. Approvato anche il Ddl Concorrenza 2026, che riforma il settore della distribuzione di carburanti, incentiva la riconversione degli impianti verso la mobilità sostenibile, interviene sull’Rc Auto, sul Fondo per il pluralismo. Inoltre, è stato approvato in esame preliminare il decreto che recepisce la normativa Ue sul lavoro tramite piattaforme digitali, con nuove tutele per i lavoratori, limiti all’uso degli algoritmi e obbligo di supervisione umana nelle decisioni che incidono sul rapporto di lavoro. Tra gli altri interventi, il Cdm ha dichiarato di interesse strategico nazionale due investimenti per complessivi 8 miliardi di euro per la realizzazione di due mega data center in Lombardia e in Piemonte destinati a rafforzare le infrastrutture digitali e la capacità nazionale nel settore dell’intelligenza artificiale.

Il comunicato del Governo