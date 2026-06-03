Missioni e incontri bilaterali del Ministro degli Esteri Tajani

I principali dossier dell’agenda europea sono stati al centro del colloquio, tenutosi il 26 maggio, tra il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e la Ministra irlandese per gli Affari esteri, il Commercio e la Difesa, Helen McEntee, anche in vista della presidenza di turno del Consiglio dell’UE che l’Irlanda eserciterà nel secondo semestre del 2026. I due Ministri hanno condiviso l’esigenza di potenziare l’industria della Difesa, anche alla luce delle nuove minacce globali. In occasione di una missione di due giorni a Cipro, il 27 maggio il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha partecipato alla Tavola rotonda imprenditoriale Italia-Cipro, organizzata in preparazione di un successivo Business Forum. Il giorno seguente, il Ministro ha inoltre preso parte alla “Gymnich”, la riunione dei Ministri degli Esteri dell’Unione Europea, ai cui lavori hanno inizialmente partecipato anche i Ministri degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e quello saudita, Principe Faisal bin Farhan Al Saud, per un confronto circa l’impatto della crisi in Medio Oriente e nel Golfo. I Ministri dell’UE si sono poi concentrati sulla guerra in Ucraina e sulla futura Strategia di Sicurezza europea, annunciata dalla Commissione europea all’inizio di quest’anno e in via di definizione. Il 29 maggio il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato alla Farnesina il Ministro per l’Europa e gli Affari Esteri della Repubblica di Albania, Ferit Hoxha. Il Ministro ha sottolineato come i Balcani occidentali rappresentino una priorità della politica estera italiana, reiterando il pieno sostegno dell’Italia al percorso di adesione dell’Albania e dell’intera regione balcanica all’Unione europea. È stata inoltre rimarcata la solidità dei rapporti economici bilaterali, da sviluppare ulteriormente attraverso l’organizzazione di un futuro forum imprenditoriale in Albania. Nel 2025 l’interscambio commerciale ha raggiunto i 3,2 miliardi di euro, confermando la forte presenza del sistema produttivo italiano in Albania, in particolare nei comparti energia, infrastrutture, difesa, trasporti e siderurgia.

Il Comunicato della Farnesina

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