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A San Siro arriva 'Erotica', l'esordio (riuscito) di Achille Lauro alla guida di Dondup

Nella Scala del calcio sfila la prima collezione disegnata dal cantautore romano, neo direttore creativo del brand. E in passerella c'è anche Laila Hasanovic, la fidanza di Sinner

Tre look della prima sfilata di Achille Lauro per Dondup
Tre look della prima sfilata di Achille Lauro per Dondup
16 giugno 2026 | 13.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il gessato come non lo avete mai visto. Sensuale e sfacciato. Ma senza perdere la sua eleganza tutta italiana. È da qui che parte 'Erotica', la prima collezione firmata da Achille Lauro – all’anagrafe Lauro De Marinis – nel suo nuovo ruolo di direttore creativo di Dondup. E il debutto non poteva che avvenire fuori dagli schemi: non durante la fashion week ma sul palco di San Siro, davanti a 60mila persone accorse per il concerto sold-out dell’artista romano. Mentre dalle casse risuonano le note di 'Maleducata', gli occhi del pubblico vengono catturati da un impeccabile tre pezzi gessato grigio che apre lo show. È il manifesto della collezione e della nuova direzione creativa immaginata da Lauro: una femminilità bold che trova nella sartorialità il proprio strumento di espressione. Per la prima volta uno degli stadi più iconici del mondo ha fatto da cornice alla passerella. Sul podio top model internazionali come Frida Aasen, Cindy Mello, Ikram Abdi e Laila Hasanovic, compagna del tennista Jannik Sinner.

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Il titolo della collezione potrebbe suggerire un immaginario provocatorio. In realtà Lauro ha scelto una strada diversa, inetrpretando l'erotismo come consapevolezza e che si traduce in capi che non oscurano il corpo o lo sovrastano ma lo valorizzano. "La sensualità non è un accessorio, è un’attitudine", afferma il neo direttore creativo. La collezione fall winter 26/27 comprende cinquanta pezzi tra abbigliamento e accessori. Il gessato, declinato nelle tonalità del bianco, del grigio e nelle versioni tono su tono, talvolta illuminato da righe di paillettes, diventa il simbolo di una nuova idea di eleganza. Blazer scolpiti sul punto vita, trench sartoriali, smoking femminili, chemisier dalle proporzioni teatrali e il pantalone Lexi – uno dei modelli iconici del marchio – costruiscono un guardaroba che alterna rigore e desiderio. Accanto alla precisione del tailoring trovano spazio velluti profondi, maglierie lurex tridimensionali, shantung di seta e chiffon impalpabili. Materiali che aggiungono movimento e tridimensionalità a una collezione costruita sul dialogo costante tra struttura e leggerezza, controllo e istinto.

Anche gli accessori partecipano a questo nuovo linguaggio estetico: borse Hobo, clutch e cinture impreziosite da dettagli in metallo satinato diventano segni distintivi di un universo visivo riconoscibile e coerente. Una proposta prodotta in edizione limitata e destinata a una distribuzione selezionata, pensata per superare la logica della stagionalità e trasformarsi in dichiarazione d’identità. 'Erotica', oltre a rappresentare una prova davvero ben riuscita per il cantautore, è il primo capitolo del percorso creativo di in Dondup. Un debutto senza troppi fronzoli o effetti speciali ma che usa la sortoria per riportare la sensualità al centro. E se il gessato è da sempre sinonimo di rigore, Lauro dimostra che può diventare anche uno degli strumenti più seducenti del guardaroba femminile contemporaneo.

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Erotica Dondup Achille Lauro San Siro
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