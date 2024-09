Alla Scala tornano i Cnmi Sustainable Fashion Awards

Una formula-evento rinnovata, un nuovo racconto di valori, presenze virtuose che si sono distinte per l’impegno alla sostenibilità nella sua eccezione più alta. Camera Nazionale della Moda Italiana, in collaborazione con la Ethical Fashion Initiative (Efi) dell’Agenzia delle Nazioni Unite Itc e con il supporto del Comune di Milano si prepara a svelare i Cnmi Sustainable Fashion Awards 2024, con una cerimonia di consegna dei premi che si terrà il 22 settembre presso il Teatro alla Scala di Milano, in chiusura della Milano Fashion Week. L’evento, dedicato a premiare la moda sostenibile, torna quest’anno per la terza edizione; per misurare la sostenibilità del settore e per l’assegnazione dei premi sarà utilizzato un quadro preliminare di due diligence Esg creato da Efi in collaborazione con Cnmi.

Il processo di selezione dei vincitori dei premi anche per questa edizione ha visto il coinvolgimento di una giuria internazionale composta da professionisti e personalità rilevanti del settore. I premi consegnati saranno 10, toccando temi e punti nevralgici importanti, dall’eccellenza nel craftmanship all’inclusività, passando per climate action, capitale umano e impatto sociale, economica circolare con The Ellen MacArthur Foundation Award for Circular Economy, e il riconoscimento ai nuovi talenti con The Bicester Collection Award for Emerging Designers. “I Cnmi Sustainable Fashion Awards - spiega Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana - rappresentano una celebrazione significativa del lavoro e dell’impegno nell’ambito della responsabilità nella moda italiana e internazionale".

I premi, osserva "celebrano personalità e realtà che si sono distinte per la loro visione, innovazione, impegno per l’artigianato, riconoscimento delle differenze, economia circolare, diritti umani, giustizia ambientale e biodiversità. La Giuria d’eccellenza, i parametri definiti con il nostro partner Ethical Fashion Initiative (Efi) dell’Agenzia delle Nazioni Unite ITC e la partecipazione dei nostri brand rendono questi premi un osservatorio continuo, un laboratorio inclusivo che riunisce tutti i protagonisti del sistema moda. E le storie condivise rappresenteranno una fonte d’ispirazione per tutti. Non un punto di arrivo, ma una partenza, un guardare avanti con occhi nuovi".

Come simbolo della manifestazione, il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, che fin dal 2012 rappresenta l’impegno di Cnmi in quest’ambito con la stesura del Manifesto della sostenibilità per la moda italiana, su iniziativa di Anna Zegna e Carlo Capasa. Per l’edizione 2024, sarà Balich Wonder Studio a collaborare con Camera Nazionale della Moda Italiana per progettare e produrre la cerimonia dei Cnmi Sustainable Fashion Awards il prossimo settembre. Balich Wonder Studio, nato nel 2013 poi acquisito da Banijay, rappresenta uno dei gruppi leader del live entertainment a livello mondiale con un team di oltre 280 persone provenienti da 20 Paesi.

The Bicester Collection porta avanti il suo sostegno alla creatività e ai talenti emergenti nel mondo della moda rinnovando la sua partnership con CNMI in occasione dei prossimi CNMI Sustainable Fashion Awards assegnando The Bicester Collection Award for Emerging Designers. Il premio sarà assegnato a tre designer sostenibili emergenti, ai quali fornirà un sostegno essenziale per la crescita delle loro attività.