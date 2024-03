Bata Red Label lancia capsule 'Floral Charm'

Bata, il brand di calzature, tra i leader nel settore retail a livello internazionale, lancia la capsule collection 'Floral Charm'. Peonie, fresie e anemoni interpretano il motivo floreale della collezione creato dalla designer inglese Camilla Frances: un pattern che esprime dolcezza e sensualità e riflette la ricerca contemporanea di una natura decorata, di autenticità e empowerment. Al grido di 'Born in Italy, Worn my way', Bata Red Label lancia un nuovo messaggio di self-consciousness, un'affermazione di identità, un'ode all'Italia e un omaggio vivace al Made in Italy della collezione.

“È stato emozionante quando Bata mi ha contattata per studiare una stampa per la nuova collezione Bata Red Label - afferma Camilla Frances -. Creare i mood board e fare ricerca sulle nuances ispirate alla primavera italiana è stato molto divertente. Le mie stampe nascono sempre da suggestioni legate alla natura e ai viaggi: stare all'aria aperta, visitare giardini, serre botaniche è alla base del mio processo creativo. Per Bata ho voluto creare un design audace e accattivante, e allo stesso tempo romantico e femminile”.

La collectione 'Floral Charm' presenta tre modelli tra i quali una décolleté con scollo asimmetrico e sottotacco pastello che riprende le nuances della tomaia; una ballerina slingback con doppia allacciatura alla caviglia e sottotacco ciclamino e infine, una sneakers court con tomaia floral dal look romantico e bucolico. A completare il look una small clutch, un backpack e un portafogli coordinati, con stampa allover floreale e monogram Bata Red Label. La collezione è disponibile presso gli store selezionati e online su bata.com.