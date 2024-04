Càpe Concept con Krill Design per borsa 'Bon-Bon'

Càpe Concept, brand sartoriale etico e sostenibile, collabora con Krill Design, studio di design italiano specializzato nello sviluppo di nuovi prodotti attraverso un processo completamente circolare e sostenibile , consolidando la sensibilità per l'ambiente che da sempre contraddistingue il marchio. Per l’occasione è stata realizzata 'Bon-Bon', un prototipo disponibile nello store online Càpe Concept e vendibile attraverso il made to order. La nuova borsa è il risultato di una ricerca e uno sviluppo che enfatizzano l'uso di materiali eco-compatibili e processi produttivi a basso impatto ambientale.

È stata concepita a partire da un pannello di tessuto innovativo, composto da Cotone ed Econyl rigenerato, un materiale ottenuto attraverso il riciclo di rifiuti plastici, che permette di conferire alla borsa non solo resistenza ma anche un'impronta ambientale ridotta. L’imbottitura interna è invece realizzata interamente con Pet composto da 50% di fibra riciclata post consumo. Ciò che conferisce unicità al prodotto è la sua natura assemblabile: i due manici tondi, curati, non sono solo un elemento di supporto, ma sono stati progettati per consentire al tessuto di essere intrecciato e annodato, creando una struttura avvolgente a richiamare la morbidezza di una caramella.

Il sodalizio creativo tra design e moda si traduce nella realizzazione dei manici, curata e progettata da Krill Design con l'utilizzo di Rekrill, il biomateriale brevettato da Krill Design 100% naturale e privo di qualsiasi componente plastica, realizzato a partire da materie prime seconde, come le bucce d’arancia, le scorze di limone e il caffè, in questo caso, ad esempio, sono stati utilizzati agrumi proveniente dal Sud Italia. Ogni manico è un pezzo unico in quanto stampato grazie a tecniche di stampa 3D e porta con sé un impatto positivo sull’ambiente, salvando circa il 91% di emissioni di Co2 rispetto a un manico di pari dimensioni di plastica.