circle x black
Cerca nel sito
 

Dolomia lancia premio nazionale per migliori tesi italiane su biodiversità

In collaborazione con il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Tre categorie per il Dolomia Biodiversity Award, 1.500 euro per ciascun vincitore, candidature entro il 31 marzo

Dolomia lancia premio nazionale per migliori tesi italiane su biodiversità
16 febbraio 2026 | 15.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dolomia annuncia il Dolomia Biodiversity Award, un premio nazionale dedicato alla ricerca accademica italiana sulla biodiversità, realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. L’iniziativa nasce per valorizzare tesi di laurea magistrale e di dottorato che affrontano, con rigore scientifico, i temi della conservazione degli ecosistemi, delle specie autoctone e dei modelli sostenibili, con particolare attenzione ai contesti montani. Il Dolomia Biodiversity Award si inserisce in un percorso che negli anni ha visto Dolomia impegnata nel promuovere conoscenza e cultura della biodiversità attraverso progetti sul territorio e azioni divulgative. Un esempio è il progetto pilota sui prati a narciso avviato nel 2019 nell’area di Lentiai, iniziativa volta a riportare attenzione e cura su un habitat prezioso.

Accanto alla dimensione territoriale, Dolomia ha scelto anche linguaggi culturali capaci di avvicinare il grande pubblico al tema: dall’Edicola Dolomia durante la fashion week, pensata come presidio urbano di divulgazione, fino a iniziative che invitano a trasformare la curiosità in conoscenza. “Con questo premio vogliamo dare riconoscimento a chi produce ricerca solida e utile: metodo, misura, osservazione. La biodiversità è complessità e la complessità merita competenza" afferma Valentina Da Rold, Dolomia brand manager. Un tratto distintivo dell’iniziativa è il legame con la ricerca che studia la biodiversità anche come 'chimica del vivente': la variabilità genetica e ambientale può modificare il profilo molecolare delle piante e quindi la qualità di essenze e principi funzionali - dagli antiossidanti alle sostanze lenitive, fino a frazioni aromatiche e zuccherine. Un tema di grande interesse scientifico e divulgativo, che rafforza l’idea di una biodiversità non 'generica' ma misurabile e descrivibile con precisione.

Il premio prevede tre categorie: miglior tesi di laurea magistrale sulla biodiversità; miglior tesi di dottorato sulla biodiversità; miglior tesi (magistrale o dottorato) sulla biodiversità delle Dolomiti (con territorio di studio nelle Dolomiti). Per ciascuna categoria è previsto un premio di 1.500 euro lordi, oltre a targa ufficiale e attestato di merito; la giuria potrà assegnare menzioni speciali. La giuria riunirà rappresentanti di Unifarco del brand Dolomia, esperti accademici e rappresentanti istituzionali del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, con criteri di valutazione basati su originalità, rigore metodologico, rilevanza applicativa e chiarezza espositiva. Le candidature sono aperte a tesi discusse tra il primo gennaio 2023 e il 31 marzo prossimo. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 31 marzo. I vincitori saranno proclamati nel mese di maggio 2026; la presentazione pubblica delle ricerche vincitrici è prevista il 22 maggio a Belluno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
biodiversità premio nazionale tesi di laurea dottorato Dolomiti Bellunesi conservazione degli ecosistemi
Vedi anche
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza