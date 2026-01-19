Domenico Orefice, con 'Lumen' buona la prima

Buona la prima per Domenico Orefice. Lo stilista campano, classe 1997, fa il suo ingresso ufficiale nel calendario delle sfilate di Camera Nazionale della Moda Italiana, segnando un passaggio chiave nel percorso di crescita del brand. ‘Lumen’ si intitola la sua collezione per il prossimo autunno-inverno, presentata negli spazi di Fondazione Sozzani, a Milano. Un nome che indica la luce, e traccia la traiettoria futura del marchio all’interno del panorama della moda indipendente. “Sicuramente è un segnale intrinseco che voglio dare a chi guarda la collezione – racconta Orefice all’AdnKronos - la luce è tutto quello che ci serve per seguire il cammino e che ci illumina. A me, che sono al primo show, serve luce. E spero sia un buon auspicio. Avendo raggiunto questo piccolo traguardo la luce serve sempre altrimenti si rischia di cadere”.

Un debutto che arriva come naturale conseguenza di un percorso costruito con coerenza e visione, senza strappi, e con una parecchia determinazione. In passerella, Domenico Orefice mette a fuoco l’identità del brand, confermandone i tratti distintivi: silhouette riconoscibili, una predilezione per i colori scuri e qualche incursione cromatica che si discosta dal consueto nero. “Gli elementi del mio universo ci sono sempre” assicura il designer, che per ‘Lumen’ lavora per sottrazione, affinando il linguaggio. Il suo immaginario, sospeso tra streetsyle e alta sartoria fiorentina, ha già trovato un pubblico fedele nella scena rap italiana. Negli anni, le creazioni di Orefice sono state indossate da artisti come Lazza, che ha scelto un suo look personalizzato per l’ultima serata di Sanremo 2024 ma anche Marracash, Luchè, BigMama e Geolier, tra gli altri. Un dialogo costante con la musica che ha contribuito a definire l’attitudine del brand, rendendolo immediatamente riconoscibile.

‘Lumen’ si legge come una riflessione sul cammino compiuto finora: una collezione che distilla il Dna del marchio con maggiore precisione e maturità, restituendo una sintesi più consapevole delle idee fondative. Sportswear e tailoring convivono in un equilibrio più misurato, dove i volumi un tempo esasperati evolvono in silhouette più pulite e misurate. La pelle resta un elemento centrale del vocabolario di Orefice, reinterpretata attraverso materiali upcycled e tecniche innovative sviluppate in collaborazione con Demiurgo, maison italiana specializzata nel ready-to-wear in pelle. Accanto a questa partnership, il brand approfondisce la propria ricerca artigianale introducendo lo shearling, che aggiunge nuova profondità materica e sensoriale alla collezione.

La stagione segna anche un passaggio strategico sul piano commerciale: debutta una linea di borse e calzature in pelle, come i texani, pienamente commerciali e realizzate interamente in Italia, insieme all’introduzione della camiceria come nuova categoria. La palette iconica del brand. beige e nero, si arricchisce di accenti di verde e celeste, mentre una collaborazione con lo studio di design Douze Degrés amplia l’universo di Domenico Orefice verso il mondo dell’object design.

In passerella, il designer anticipa inoltre una collaborazione con J’Adore Napoli, il progetto di nss edicola nato per raccontare una nuova idea di napoletanità, presentata attraverso una t-shirt in pelle che sintetizza radici e visione contemporanea. Lo show si apre con una figura misteriosa che accende la luce, illuminando la passerella. Una metafora chiara del momento che Orefice sta vivendo, distillata nel nome stesso della collezione. Finalista nel 2024 del Camera Moda Fashion Trust Grant e selezionato per S|Style con Kering, dopo la presentazione della collezione fall-winter a Milano nel 2025, con ‘Lumen’ Domenico firma il suo primo show ufficiale alla fashion week meneghina, l’inizio di una traiettoria luminosa. (di Federica Mochi)