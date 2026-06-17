Doucal’s riceve il premio Pitti Immagine Uomo 2026

In un momento in cui il lusso ridefinisce il proprio rapporto con il tempo, la manifattura e la responsabilità d'impresa, Pitti Immagine Uomo assegna il 'Premio Pitti Immagine Uomo 2026' a Doucal’s, marchio che ha costruito la propria crescita internazionale restando fedele a una visione chiara del prodotto e del fare impresa. Nata nel 1973 a Montegranaro, nel distretto calzaturiero marchigiano, l'azienda fondata da Mario Giannini passata poi in seconda generazione ai figli Gianni e Jerry, rappresenta oggi una delle realtà più solide del panorama footwear italiano. Una crescita costante che l'ha portata a raggiungere oltre 1.000 punti vendita in 60 Paesi, una presenza consolidata nei principali department store internazionali, cinque boutique monomarca e un'offerta che si rinnova ogni stagione con circa 350 nuovi modelli.

Un percorso che ha saputo evolvere senza inseguire le mode, costruendo nel tempo un'identità riconoscibile fondata sull'incontro tra savoir-faire italiano ed eleganza britannica. Non è un caso che il marchio, inizialmente pensato come 'Ducale', abbia trovato nella sonorità di Doucal’s la sintesi perfetta della propria vocazione internazionale. Oggi questa visione prende forma nel manifesto Made With Kindness, approccio che interpreta la manifattura contemporanea come equilibrio tra innovazione, cultura del prodotto e responsabilità. Dalla tracciabilità dei materiali alla riduzione degli sprechi, fino alla tutela delle competenze artigianali, ogni scelta contribuisce a costruire un modello produttivo orientato alla qualità e alla durata.

"In un settore che cambia rapidamente - afferma Gianni Giannini, ceo e direttore creativo di Doucal’s - essere premiati per la coerenza del proprio percorso ha un valore particolarmente significativo. Ricevere il Premio Pitti Immagine Uomo 2026 ci rende orgogliosi e ci conferma che è possibile crescere mantenendo una visione chiara, fondata sulla qualità, sulla cultura manifatturiera e sul rispetto delle persone. La kermesse è da sempre una piattaforma straordinaria per raccontare questa visione al mondo e siamo onorati che oggi scelga di riconoscerla attraverso questo premio". Con questo riconoscimento, Pitti Immagine Uomo celebra non solo il successo di un marchio, ma una precisa idea di impresa italiana: capace di competere sui mercati globali, di investire nel proprio territorio e di continuare a credere nel valore della filiera e della cultura manifatturiera. Per la sua capacità di coniugare crescita, coerenza e visione internazionale, e per il costante sostegno al sistema moda italiano, Doucal’s è il vincitore del 'Premio Pitti Immagine Uomo 2026'.