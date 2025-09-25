circle x black
Cerca nel sito
 

Emporio Armani, lacrime e applausi per la prima sfilata senza Re Giorgio

Standing ovation allo show all'Armani Teatro di Milano. Le modelle escono in passerella battendo le mani e il pubblico gli tributa una standing ovation

La parata finale delle modelle al termine dello show di Emporio Armani
La parata finale delle modelle al termine dello show di Emporio Armani
25 settembre 2025 | 22.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il silenzio è irreale. Nell’Armani Teatro di Milano, lo stesso luogo dove poche settimane fa era stata allestita la camera ardente di Giorgio Armani, le tende beige sovrastano il seating, mentre gli ospiti attendono in un silenzio carico di emozione. È la prima sfilata di Emporio Armani dopo la scomparsa dello stilista, avvenuta il 4 settembre scorso, e l’aria è densa di commozione e rispetto. Infaticabile, lo stesso Armani ha curato la collezione fino all'ultimo e nei minimi dettagli. Sporty chic, fluida, leggera: nasce dal desiderio di catturare l’impulso e il sentimento mutevole che accompagna il ritorno in città dopo un viaggio. In quel breve momento, prima che i ricordi scoloriscano, il quotidiano si tinge di forme e motivi che arrivano da lontano.

Eppure questo ‘ritorno’, è anche un ritorno a casa: nelle forme allungate e nei colori neutri, nel dialogo mai interrotto tra maschile e femminile, in quel mix inconfondibile che ha reso il nome Armani sinonimo di eleganza internazionale. Ikat, pantaloni ampi che si stringono al fondo, chiusure a kimono e obi, cuffie di rafia crochet, sacche nomadi, sandali piatti dalle punte pronunciate: suggestioni multiculturali che subito si fondono in un guardaroba cittadino fatto di giacche, spolverini, parka-pigiama, tute e gonne corte. La silhouette è fluida e dinamica ma sempre composta, mossa da variazioni cromatiche che attraversano il beige e il nero, passando per tonalità fredde, neutre e tocchi di grigio minerale. Il gilet diventa capo simbolo, declinato in numerose varianti, mentre i codici classici dell’abbigliamento vengono costantemente rimescolati, fino ad arrivare a una sera impalpabile, fatta di leggerissimo nylon. Un’idea del vestire spontanea, eppure precisa, che sembra parlare direttamente al presente.

Il finale è un colpo al cuore: ogni modella esce in passerella battendo le mani, in un lungo applauso che travolge la sala e si unisce a quello del pubblico. Standing ovation, occhi lucidi, qualche lacrima trattenuta a fatica. Si commuovono addetti ai lavori e personale in sala: è un momento di saluto ma anche l’ultimo omaggio al ‘Signor’ Armani, come veniva chiamato affettuosamente da chi lavorava al suo fianco. E al secondo show Silvana Armani esce per fare un saluto in omaggio allo zio. ‘Ritorni’ non è solo il titolo della collezione ma sembra simboleggiare un nuovo capitolo per la maison, che riparte dall’Armani Teatro, simbolo di continuità e di quell’eleganza discreta che ha sempre definito lo stile Armani. (di Federica Mochi)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Moda Emporio Armani Sfilata Sporty chic Eleganza internazionale
Vedi anche
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza