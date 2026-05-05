H&M, arriva la collezione con Stella McCartney

Mancano pochi giorni al lancio della collezione Stella McCartney H&M. La collezione debutterà il 7 maggio in selezionati punti vendita e online su hm.com, a circa vent’anni dalla prima collaborazione tra H&M e la celebre designer e attivista. La prima partnership Stella McCartney H&M – la seconda designer collaboration di H&M in ordine cronologico – risale al novembre 2005. Le capsule Stella McCartney H&M riprende quell’eredità, celebrando i momenti più significativi dei 25 anni di storia della maison e racchiudendo la visione pionieristica e anticonformista della stilista in una gamma di capi e accessori. La collezione unisce passato e presente, combinando gli amati codici contemporanei della designer – come camicie oversize, trench fluidi e tagli sartoriali impeccabili – con successi iconici e vivaci provenienti dagli archivi delle sue prime collezioni, tra cui stampe gioiello e top con slogan.

“Considero questa collezione come un viaggio attraverso la mia storia nella moda. È un vero mix di classici attuali e alcuni dei miei capi iconici preferiti che evidenziano i miei primi passi come brand di moda e il successivo sviluppo dei miei codici estetici. È allegra, forte, brillante, gioiosa, raffinata” afferma Stella McCartney. Tra i capi chiave spiccano abiti e top in maglia a costine, impreziositi dall’iconica catena Falabella al collo, accanto a un lungo abito bianco con manica a mantella che si ricongiunge all’orlo, creando l’effetto di un ampio cerchio di tessuto. Si aggiungono alla selezione look scintillanti pensati per le feste, completi coordinati e denim, oltre ad abiti e top in mesh caratterizzati da una stampa d’archivio a tema ciliegie. A suggellare il richiamo nostalgico, una mini t-shirt bianca decorata con borchie che compongono la scritta 'Rock Royalty'. La proposta di accessori si articola attorno a un’ampia selezione di borse. Sono sei i modelli disponibili, dalle piccole shoulder bag logate alle maxi-shopper, insieme ad una borsa senza tempo declinata in tonalità tortora con tracolla a catena.

L’iconica catena Falabella ritorna come elemento distintivo in diversi accessori della collezione: nelle collane e negli orecchini in metallo riciclato, nelle finiture di alcuni capi e nei loafers impreziositi dal dettaglio chain sul davanti. Il progetto si basa su un approccio attento ai materiali, che privilegia fibre riciclate, cotoni biologici e lane certificate secondo lo standard RWS, integrando al contempo l’uso innovativo di materie prime alternative per materiali trattati, come il mais industriale e gli oli vegetali riciclati.

La campagna, scattata a Londra da Sam Rock è interpretata da Renee Rapp, Angelina Kendall e Adwoa Aboah. Il mood è divertente ma naturale, nostalgico ma proiettato verso il futuro. In tutta la campagna, &Stella diventa il fil rouge di questa collaborazione speciale. Reinterpretato in molteplici forme – &Here &Now &Me &You – si trasforma in un messaggio di connessione, cura e un modo di essere che parla al presente, ma anche al passato e al futuro. “Stella - sottolinea Ann-Sofie Johansson, head of Design & Creative Advisor, H&M -ha sempre avuto una visione audace della moda, e questa collezione racconta il suo percorso da giovane voce anticonformista a maestra del design senza tempo. Ogni singolo capo è un oggetto del desiderio e racconta una storia unica e intensa”. Il 29 aprile scorso, H&M ha celebrato il lancio della nuova collaborazione con una serata a New York City, che ha riunito una comunità internazionale di creativi e amici, tra cui Reneé Rapp, Mark Ronson, Yasmin Wijnaldum, Janelle Monáe, Lila Moss, Amelia Gray e Charlotte Lawrence.