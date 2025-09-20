H&M sfila a Londra: da Romeo Beckham a Lila Moss, parata di star

Parata di star in passerella per H&M, che il 18 settembre scorso ha presentato a Londra le sue collezioni autunno-inverno 2025, con un evento al 180 The Strand. Sulla catwalk Romeo Beckham, Paloma Elsesser, Amelia Gray e Lila Moss, nel cast spettacolare di 70 modelli, tra talenti emergenti e icone della moda, che ha indossato i look H&M in una sfilata pionieristica che ha unito stile e musica, realtà fisica e digitale, backstage e intrattenimento. La musicista britannica Lola Young si è esibita davanti a un pubblico che includeva Central Cee, Little Simz, ASAP Nast, Emily Ratajkowski, Gabbriette, Adwoa Aboah e Lennon e Anaïs Gallagher in prima fila.

Con una platea di 700 ospiti, 'H&M&180: The London Issue' è stato in parte una sfilata, in parte un concerto e in parte un live magazine. Ambientato nel cortile dall'architettura suggestiva del complesso 180, i modelli erano circondati da schermi monumentali e da un paesaggio sonoro dinamico, portando energia e movimento e rompendo gli schemi della tradizionale esperienza in passerella. Il cast comprendeva Romeo Beckham, Sora Choi, Alex Consani, Paloma Elsesser, Amelia Gray, Iris Law e Lila Moss. La collezione H&M Studio ha aperto la sfilata, con modelle immerse nel paesaggio tropicale brutalista da cui ha tratto ispirazione: il look di apertura, indossato da Jacqui Hooper, era caratterizzato da un taglio sartoriale deciso, mentre Amelia Gray ha sfoggiato un completo H&M Studio con stivali alti fino alla coscia e una giacca in shearling dal taglio audace. “Amo stare con la mia H&M family e trovarmi a Londra - ha detto Amelia Gray - una città con così tanto carattere e stile metropolitano, mi è sembrata una combinazione perfetta per questa collezione. Ho adorato il mio look”.

Un secondo atto, caratterizzato da un grande dinamismo, ha presentato il primo drop della collezione A/I 25 di H&M, ispirata al Britpop e alla rivoluzione culturale della fine degli anni '90, con Lola Young che ha fatto il suo debutto in passerella indossando una giacca di pelle, una gonna a pieghe e stivali alti della collezione. Nel terzo atto, la ribellione degli anni '90 ha lasciato il posto a serate metropolitane più eleganti e sensuali, con la presentazione in anteprima del secondo capitolo della collezione A/I 25 di H&M. Sottolineando la sfumatura tra show fisico e digitale, lo streamer Marlon Lundgren Garcia ha lasciato il suo posto in prima fila per sfilare in passerella indossando un cappotto di lana e un blazer gessato della linea premium di abbigliamento maschile H&M Atelier, che è stata mixata durante lo show, insieme agli stivali di H&M Studio. È stato uno dei tanti momenti inaspettati dell’evento. Per il finale, Lola Young è emersa dall’area dello show per eseguire le sue canzoni di successo 'Messy' e 'dealer', indossando un blazer grigio, una cravatta, una camicia a righe e una minigonna della collezione H&M A/W25.

“Londra è casa mia - ha spiegato Lola Young - la città dove ho trovato la mia voce; quindi, è stato davvero speciale esibirmi qui per H&M, in un evento incentrato sullo stile e sull'espressione di sé". 'H&M&180: The London Issue' ha riunito personalità di spicco del mondo della moda, tra cui l'editor Katie Grand, consulente creativa dello show, e lo stylist Jacob K, che ha creato i look della sfilata. La giornata è iniziata con una serie di tavole rotonde e workshop, curati da Grand e dal team di Perfect Magazine. Alla presenza di personalità del settore, studenti e appassionati di moda, i dibattiti sono stati moderati da Edward Buchanan di Perfect e hanno trattato argomenti relativi alla moda e alla creatività.

Tra i relatori figuravano, tra gli altri, la digital fashion writer Susie Lau, la modella Amelia Gray, il responsabile del corso della Central Saint Martins David Kappo e il regista Aidan Zamiri. Un workshop con il leggendario fotografo Sølve Sundsbø ha offerto ai partecipanti uno sguardo dietro le quinte del processo di creazione delle immagini di moda nell'era moderna, anticipando il clima di apertura e creatività che ha caratterizzato la sfilata serale. Infine, un after-party con i dj Honey Dijon, Pxssy Palace e Miss Jason ha permesso agli ospiti di continuare a celebrare lo stile e la musica. Nello spirito di inclusività e apertura di H&M, The London Issue è stato aperto al pubblico tramite iscrizione sui social media.

“Le collezioni A/I 25 - spiega Ann-Sofie Johansson, H&M Head Designer & Creative Advisor - sono tra le più forti che abbiamo mai realizzato: sono un tributo all'espressione di sé e allo stile personale. Tutto il team di H&M è stato entusiasta di illuminare Londra con una celebrazione della creatività in tutte le sue forme: dallo stile al suono e al movimento. Siamo stati onorati di essere stati affiancati da così tanti talenti straordinari”.