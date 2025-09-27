circle x black
Cerca nel sito
 

Il Diavolo veste...Dolce&Gabbana, alla sfilata Meryl Streep e Stanley Tucci per riprese film

Gli attori in prima fila a Milano per una delle scene che potrebbe finire nella pellicola

Meryl Streep e Stanley Tucci alla sfilata di Dolce&Gabbana a Milano(foto AdnKronos)
Meryl Streep e Stanley Tucci alla sfilata di Dolce&Gabbana a Milano(foto AdnKronos)
27 settembre 2025 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Diavolo veste Prada, anzi Dolce&Gabbana. In occasione della sfilata per la primavera-estate 2026 al Teatro Metropol, a Milano, Meryl Steep e Stanley Tucci sono stati ospiti in prima fila allo show del duo creativo. Lei in trench di vernice beige e occhiali da sole e lui in completo grigio. Probabilmente per una delle scene che finiranno ne ‘Il Diavolo Veste Prada 2’, visto che alcune parti del film verranno girate a Milano il prossimo ottobre. I due attori sono arrivati a pochi minuti dall’inizio dello show e sono stati accolti da un caloroso applauso. Quindi si sono seduti tra l’attore Michele Morrone e la super top Naomi Campbell.

Il riserbo è stato mantenuto fino all’ultimo ma i rumors si sono concretizzati quando nel foyer del teatro qualcuno ha notato un cartello con la scritta: “Si informano i gentili ospiti che in occasione della sfilata Dolce&Gabbana donna primavera-estate 2026 una produzione esterna effettuerà delle riprese in autonomia acquisendo i relativi diritti. Tali attività non sono gestite da Dolce&Gabbana Srl, la quale non ne è responsabile”.

Nel film Meryl Streep interpreta la direttrice del magazine di moda ‘Runway’ e Stanley Tucci presta il volto al suo fidato assistente Nigel. A strappare qualche sorriso al pubblico il fatto che davanti a Meryl Streep fosse seduta l’ex direttrice di Vogue Us, la temutissima Anna Wintour, che pare aver ispirato il personaggio di Miranda nella pellicola. (di Federica Mochi)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Moda Sfilata Dolce&Gabbana Prada Film Teatro Metropol
Vedi anche
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza