Il Diavolo veste...Dolce&Gabbana, alla sfilata Meryl Streep e Stanley Tucci per riprese film

Il Diavolo veste Prada, anzi Dolce&Gabbana. In occasione della sfilata per la primavera-estate 2026 al Teatro Metropol, a Milano, Meryl Steep e Stanley Tucci sono stati ospiti in prima fila allo show del duo creativo. Lei in trench di vernice beige e occhiali da sole e lui in completo grigio. Probabilmente per una delle scene che finiranno ne ‘Il Diavolo Veste Prada 2’, visto che alcune parti del film verranno girate a Milano il prossimo ottobre. I due attori sono arrivati a pochi minuti dall’inizio dello show e sono stati accolti da un caloroso applauso. Quindi si sono seduti tra l’attore Michele Morrone e la super top Naomi Campbell.

Il riserbo è stato mantenuto fino all’ultimo ma i rumors si sono concretizzati quando nel foyer del teatro qualcuno ha notato un cartello con la scritta: “Si informano i gentili ospiti che in occasione della sfilata Dolce&Gabbana donna primavera-estate 2026 una produzione esterna effettuerà delle riprese in autonomia acquisendo i relativi diritti. Tali attività non sono gestite da Dolce&Gabbana Srl, la quale non ne è responsabile”.

Nel film Meryl Streep interpreta la direttrice del magazine di moda ‘Runway’ e Stanley Tucci presta il volto al suo fidato assistente Nigel. A strappare qualche sorriso al pubblico il fatto che davanti a Meryl Streep fosse seduta l’ex direttrice di Vogue Us, la temutissima Anna Wintour, che pare aver ispirato il personaggio di Miranda nella pellicola. (di Federica Mochi)