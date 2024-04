La 'casa' delle imprese di Roma ospita 'Romantica Station', scuole ed aziende della moda a confronto

Roma come stazione laboratorio sui temi della tecnologia e della sostenibilità, di una creatività contemporanea che possa collaborare con altri luoghi nazionali ed internazionali, in un’ottica che vada oltre la competizione fra luoghi rappresentativi della moda. Roma come palcoscenico privilegiato per un settore strategico che conta nel suo territorio oltre 13mila imprese (tra produzione e distribuzione) con un export da 1,1 miliardi di euro registrato nel 2023. Roma come luogo di incontro, di studio e ricerca nel panorama della moda. Da questi presupposti nasce 'Romantica Station', un'iniziativa della Camera di Commercio di Roma, in corso oggi e domani al Tempio di Vibia Sabina e Adriano, in piazza di Pietra. Due giorni di workshop, talk e lavorazioni visibili, con la presenza per la prima volta a Roma di 12 Accademie di moda del territorio che schierano futuri talenti. Tema cardine: il rapporto tra Intelligenza Artigianale e quella Artificiale, tradizione e futuro.

Nella 'casa' delle imprese romane prende così il via un evento che è più di una esposizione (all'entrata si rimane catturati dalle creazioni sartoriali coloratissime e di precisione realizzate da giovani studenti), è un incontro e confronto tra le nuove generazioni delle scuole di moda e il mondo delle imprese. Il titolo 'Romantica station' sta a significare stazione di partenza con la Camera di Commercio che assume il ruolo di catalizzatore, tra futuro e innovazione, per chi vuole crescere nel mondo della moda, viene spiegato durante l'inaugurazione dell'iniziativa.

"La prima edizione di 'Romantica station' nasce dalla volontà di fare un focus sui cambiamenti in atto, sul rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza artigianale osservandolo in un nucleo fondamentale che è la formazione", spiega Clara Tosi Pamphili, storica delle Arti applicate e curatrice di 'Romantica station'. L'esigenza è dunque quella di capire "non come un artista realizza la sua creazione che è già uno stadio avanzato, ma partire dalla cellula iniziale come la studia, come la progetta, quali strumenti usa". Qui "a Romantica - aggiunge - c'è un grande tavolo dove stanno tutti insieme: dalla scuola dei sartori che è la più antica d'Italia fino ai ragazzi che usano ChatGpt per fare un ricamo". Un evento in cui non sono però coinvolti solo gli studenti o i relatori dei talk, "Romantica è infatti aperta ai turisti, a chiunque voglia venire a vedere".

"Per noi questo è un evento importantissimo, in quanto la Camera di Commercio di Roma ha sempre guardato al futuro e alle nuove generazioni. Oggi la 'casa' delle imprese riunisce per due giorni le maggiori scuole di moda e di cultura del nostro territorio. Siamo convinti che bisogna fare rete e sistema tra quelle che sono le scuole di formazione e le imprese e noi in questo contesto giochiamo un ruolo di facilitatori", spiega Michelangelo Melchionno, membro di Giunta della Camera di Commercio di Roma. "La moda è un settore strategico e la nostra città ne è stata la culla: sartorie storiche sono nate a Roma. In questo momento la Camera di Commercio di Roma si è posta l'obiettivo di puntare sull'incontro tra l'innovazione tecnologica, la sostenibilità e il mondo della formazione".