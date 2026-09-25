Larissa Iapichino alla sfilata SS2027. La World Ultimate e European Champion 2026 è stata ospite d’onore del prestigioso brand di beach-couture, aprendo e chiudendo la sfilata SS2027 al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano: un incontro tra moda e sport nel segno della leggerezza, dell’eleganza e del volo

Ci sono gesti che sembrano durare un istante, ma racchiudono anni di lavoro. Una rincorsa, lo stacco, il corpo che per qualche secondo sfida la gravità. Poi il volo. È proprio in quell’attimo sospeso, dove forza e leggerezza sembrano diventare una cosa sola, che si incontrano i mondi di Raffaela D’Angelo e Larissa Iapichino. L’atleta, infatti, è stata scelta dalla stilista come ospite d’onore per aprire e chiudere la sfilata SS 2027 tenutasi ieri, mercoledì 23 settembre al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, portando in passerella quella stessa eleganza con cui, nel salto, spicca il volo.

«Dietro a ogni salto c’è una storia di sacrificio, volontà e passione. Dietro a ogni capo c’è una storia di idee, dedizione e passione»: è da questa affinità che prende forma il dialogo tra la designer e Larissa Iapichino, che condividono un’idea di femminilità contemporanea: libera, elegante, determinata, capace di esprimere la propria forza senza rinunciare alla leggerezza.

Classe 2002, la Iapichino prima di scegliere l’atletica si è dedicata alla ginnastica artistica: forse anche da lì arriva quella naturalezza del gesto, quella sensazione di volteggio che accompagna il suo modo di stare in aria. Nel 2015 è avvenuto l’incontro decisivo con l’atletica e da allora, risultato dopo risultato, è diventata una delle protagoniste internazionali del salto in lungo. Il 2026 è stato l’anno della consacrazione con la vittoria del World Indoor Tour e l’argento ai Mondiali Indoor di Torun, il nuovo primato italiano con 7,12 metri, l’Oro Europeo a Birmingham e il titolo World Ultimate Champion a Budapest. Un percorso sportivo che procede accanto a interessi che raccontano una personalità curiosa e contemporanea: vive a Firenze, studia Giurisprudenza e ama moda, arte e fotografia.

Per Raffaela D’Angelo, però, la scelta è andata oltre il palmarès. È il modo in cui Larissa interpreta il movimento a creare una sintonia immediata con l’idea di donna della fashion designer. Il salto diventa quasi una metafora della moda: la rincorsa è preparazione, lo stacco è coraggio, il volo è libertà. E per un istante tutto ciò che è tecnica, allenamento, costruzione scompare, lasciando soltanto la bellezza di un gesto apparentemente naturale. Allo stesso modo, dietro la leggerezza di un abito si nascondono ricerca, lavorazioni, materia e sapere artigianale.

È una leggerezza che attraversa anche la SS 2027 di Raffaela D’Angelo, dove la natura diventa eleganza, un viaggio emozionale verso un’isola dove natura, spiritualità e tradizione convivono e rappresentano il punto di partenza per raccontare un romanticismo nuovo, contemporaneo e vitale. Bali entra nella collezione attraverso i colori della vegetazione e delle risaie, quelli accesi dei fiori dei Canang Sari, le fibre naturali e il bianco e nero legato alla spiritualità indonesiana. A questi si affiancano il rosa, il marrone, il giallo e il fucsia, in una palette intensa che porta nell’estate energia e movimento.

Cotone, lino e viscosa incontrano voile trasparenti e crêpe de Chine. Macramè, lavorazioni a rete, ricami e applicazioni floreali tridimensionali costruiscono superfici preziose, ma mai rigide. Delicati fiori ricamati sul tulle trasformano costumi e abiti in creazioni couture dedicate al beachwear, mentre le stampe esclusive, nate anche dagli archivi del distretto tessile comasco, traducono i motivi floreali e le decorazioni dei templi balinesi attraverso il sapere del Made in Italy. Caftani fluidi, giacche leggere, short, gonne, micro top e camicie compongono così un guardaroba pensato per una donna che si muove, viaggia, cambia scenario senza perdere la propria identità. Una donna libera e femminile, nella quale forza e delicatezza non sono opposti.