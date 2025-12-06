circle x black
Cerca nel sito
 

Mabina Gioielli celebra la Città Eterna con la nuova collezione 'Roma x Federica Nargi'

Mabina Gioielli celebra la Città Eterna con la nuova collezione 'Roma x Federica Nargi'
06 dicembre 2025 | 15.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un legame profondo con la città, un omaggio alla sua bellezza senza tempo e alla sua energia vibrante. Nasce 'Roma', la nuova collezione firmata Mabina Gioielli, ispirata all’ambassador del brand Federica Nargi e al suo rapporto autentico, profondo e viscerale con la capitale. Dal team creativo di Mabina Gioielli prende vita una collezione che racchiude l’essenza della città, reinterpretata attraverso i codici estetici e la sensibilità contemporanea del marchio e lo stile di Federica Nargi.

È così che Roma diventa musa, suggestione e materia preziosa: architetture e luci si trasformano in design, i dettagli della città eterna prendono forma in orecchini raffinati, capaci di catturare la sua energia e trasformarla in pura eleganza. Un solo modello, mille sfumature. Un unico design di orecchini, reinterpretato in diverse varianti: una tela su cui raccontare le molteplici sfaccettature della femminilità e della vita quotidiana. Le superfici rigate ricordano i giochi di luce del travertino al tramonto, i pavé di zirconi catturano i bagliori delle fontane e dei palazzi romani, le finiture in argento bianco e dorato evocano i contrasti della città: la luce e l’ombra, la modernità e la tradizione, la forza e la grazia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gioielli collezione Roma federica nargi
Vedi anche
News to go
Regali di Natale, il miglior consulente? Potrebbe essere l'Ia
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
Cianfoni (Apnea): "Divario con altri sport si sta riducendo" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza