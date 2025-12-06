Mabina Gioielli celebra la Città Eterna con la nuova collezione 'Roma x Federica Nargi'

Un legame profondo con la città, un omaggio alla sua bellezza senza tempo e alla sua energia vibrante. Nasce 'Roma', la nuova collezione firmata Mabina Gioielli, ispirata all’ambassador del brand Federica Nargi e al suo rapporto autentico, profondo e viscerale con la capitale. Dal team creativo di Mabina Gioielli prende vita una collezione che racchiude l’essenza della città, reinterpretata attraverso i codici estetici e la sensibilità contemporanea del marchio e lo stile di Federica Nargi.

È così che Roma diventa musa, suggestione e materia preziosa: architetture e luci si trasformano in design, i dettagli della città eterna prendono forma in orecchini raffinati, capaci di catturare la sua energia e trasformarla in pura eleganza. Un solo modello, mille sfumature. Un unico design di orecchini, reinterpretato in diverse varianti: una tela su cui raccontare le molteplici sfaccettature della femminilità e della vita quotidiana. Le superfici rigate ricordano i giochi di luce del travertino al tramonto, i pavé di zirconi catturano i bagliori delle fontane e dei palazzi romani, le finiture in argento bianco e dorato evocano i contrasti della città: la luce e l’ombra, la modernità e la tradizione, la forza e la grazia.