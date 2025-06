Micam celebra centesima edizione nel segno dell'innovazione

È ufficialmente iniziato il countdown ai 100 giorni dalla partenza di Micam e con esso l’apertura delle iscrizioni e della campagna social. Un’edizione unica nel suo genere che festeggerà l’importante traguardo delle 100 edizioni del salone internazionale della calzatura che andrà in scena dal 7 al 9 settembre. Oltre 1.000 le collezioni di calzature attese da tutto il mondo con le novità per la prossima primavera-estate 2026. Si accenderanno i riflettori su 50 anni di storia della manifestazione, fatti di Made in Italy, know-how, innovazione e vision, elementi che hanno contribuito a rendere Micam un punto di riferimento globale per gli operatori del settore.

“Micam 100 sarà un’occasione straordinaria per celebrare la cultura della manifattura calzaturiera - afferma Giovanna Ceolini, presidente Micam e Assocalzaturifici -. Ospiteremo un nuovo palinsesto di eventi e approfondimenti curato da un partner d’eccellenza. Non mancheranno sfilate, focus sulle tendenze moda e una grande attenzione alle nuove tecnologie applicate al mondo del retail, oltre a un vivace dialogo tra estetica e innovazione, alimentato dalle visioni originali dei designer emergenti: un intreccio dinamico di ispirazioni, linguaggi e sperimentazioni che racconta l’identità in divenire di un comparto in continua trasformazione".

Il 2025 rappresenta inoltre un anno speciale anche per Assocalzaturifici, che festeggia 80 anni di attività al servizio delle imprese italiane del settore. Una doppia ricorrenza che renderà questa edizione di Micam ancora più memorabile, proiettando la manifestazione verso un nuovo secolo di successi. Micam for Game Changers nella sua 100esima edizione si prepara a far vivere un’esperienza ancora più coinvolgente ed ispirante.