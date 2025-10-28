Moda, al via XVIII edizione 'RomaFashion White'

Nella Navata della Chiesa di San Paolo Entro le Mura sfila l’Alta Moda Sposa e l’Alta Moda Italiana. L'evento, ideato da Antonio Falanga e organizzato da Grazia Marino, sarà anche il palcoscenico per la consegna del Premio RomaFashion

Al via la XVIII edizione di RomaFashion White, evento esclusivo che unisce alta moda, arte e tradizione. Domani la Chiesa di San Paolo Entro le Mura, uno dei gioielli architettonici della Capitale, sarà il palcoscenico dell’Alta Moda Sposa e dell’Haute Couture italiana. L’evento, ideato da Antonio Falanga, organizzato da Grazia Marino, prodotto da Spazio Margutta, sarà condotto dalla giornalista Cinzia Malvini e si avvarrà del Patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma. L’evento sarà l'occasione per promuovere la maestria degli stilisti e la qualità unica dei tessuti, che hanno reso celebre nel mondo la sartorialità italiana. Le collezioni moda, di gioielli e accessori, che verranno presentate in passerella, disegnate da firme prestigiose a livello nazionale, saranno un omaggio all'eleganza e alla raffinatezza che caratterizzano da sempre la moda italiana.

"Roma è più di una città. E' un archivio vivente di bellezza, artigianalità e glamour – dichiara Antonio Falanga - Ripristinare la sua centralità nel sistema moda italiano e mondiale significa valorizzare l’unicità del 'fatto a mano', del saper fare sartoriale e del design che nasce dalla storia. Iniziative come 'RomaFashion White' nascono proprio per rimettere Roma al centro dell’Alta Moda, per far sì che la Capitale torni ad essere non solo meta, ma anche laboratorio creativo e vetrina internazionale. È fondamentale sostenere le maison storiche - aggiunge-, le micro-realtà artigiane e la tradizione sartoriale, guardando al futuro con uno sguardo innovativo. Solo così Roma può riconquistare un ruolo guida nel Made in Italy e nel fashion system globale".

"Durante tutti questi anni, in qualità di general manager di 'RomaFashion White' - dichiara Grazia Marino - il leitmotiv dell’individuazione delle maison è sempre stato il valore dell’handmade e della loro artigianalità. La nostra ricerca è stata finalizzata pertanto, alla volontà di promuovere e presentare in passerella quelle preziose realtà che sono presenti in varie regioni d’Italia. Questa diciottesima edizione dell’evento - spiega ancora - rappresenta il risultato di un lungo e accurato lavoro di scouting, che ci ha portato a viaggiare, incontrare e selezionare le più significative realtà sartoriali dell’Alta Moda Sposa e dell’Alta Moda Italiana. Credo personalmente nel valore della ricerca e nella necessità di dare visibilità a quelle maison, a quegli stilisti, che custodiscono e rinnovano la tradizione artigianale italiana, espressione autentica di eleganza, stile e creatività".

Sfileranno in passerella i giovani talenti dell’Accademia Sitam Lecce. Con le loro creazioni presenteranno un’anticipazione delle tendenze future mostrando con la 'Power Suit Collection - Il tailleur e la sua evoluzione' l’abilità e la creatività delle nuove generazioni. Un continuo flusso di riferimenti ed estetiche che guardano tanto al futuro quanto al passato, sarà alla base della progettazione che contraddistingue la nuova identità del tailleur da donna proposto dall'Accademia Sitam Lecce per il 2026. L'unicità della collezione è data dai tessuti, proposti dagli allievi che, scegliendo una fantasia broccata per un tocco retrò, hanno poi deciso di intrecciare diversi filati dai colori Pop, per un risultato super moderno e di tendenza. Ogni creazione sarà una celebrazione di artigianalità, ricerca e passione, elementi che da sempre definiscono l’eccellenza della moda e dei mestieri italiani.

Nell’era della standardizzazione industriale, l’Atelier Maura Brandino a Torino produce creazioni uniche che sfuggono alla categorizzazione tradizionale del bridal wear, posizionandosi nel territorio della ricerca contemporanea su corpo, tessuto e forma. Le creazioni sartoriali che verranno presentate a RomaFashion White attraversano la storia dell’atelier. Outfit iconici che hanno definito l’identità del brand affiancati da creazioni inedite che esplorano nuove direzioni. Non una collezione tematica, ma una mappatura del linguaggio estetico che l’atelier ha sviluppato in oltre vent’anni di ricerca. La collaborazione con Fili di Poesia by Daniela Corti, brand specializzato in accessori creati in filo di ferro, rame, ottone e fiori di seta fatti a mano, che presenterà tre linee di esclusivi pezzi unici, ognuna pensata per una diversa interpretazione della femminilità contemporanea, nasce da una visione condivisa: portare l’artigianalità italiana fuori dai confini territoriali. Il progetto 'Atelier on Tour'. attraversa l’Italia presentando la sinergia tra design dell’abito e design dell’accessorio come linguaggio unitario.

A Roma ci sarà anche Gaia Caramazza, fondatrice del brand Gaia Italian Handmade Jewellery, che propone un tributo all’artigianalità con la sua nuova Collezione 'Incanto'. Gioielli unici in argento, con un occhio al passato, ma anche al design contemporaneo, raffinato ed originale. che hanno come elemento distintivo la selenite, una pietra che lascia filtrare la luce fra i suoi strati trasparenti e che è caratterizzata da molteplici proprietà, purificanti e calmanti, preziose per stabilire armonia e pace. In passerella, oltre ai gioielli, sfileranno borse e accessori. scegliere un oggetto artigianale ci dà la possibilità di avere qualcosa realizzato e ideato per la nostra persona e per ciò che ci rappresenta. La bellezza non sta nella perfezione, ma in ciò che meglio ci identifica. Ogni anello, bracciale o collana delle collezioni è frutto del dialogo tra una progettualità che si sviluppa fra l’armonia e lo charme del gioiello antico e il design contemporaneo, raffinato ed originale.

Nel centro della Milano creativa e nella sua natia città di Soverato si trovano i salotti della moda Haute Couture di Azzurra Di Lorenzo. Le sue creazioni sono frutto di un'accurata ricerca stilistica, una meticolosa selezione dei materiali di alta qualità ed un'elevata cura dei dettagli sartoriali, elementi propri del Made in Italy che rispecchiano l'estro e la passione della stilista. Con la linea Evening and Party la stilista propone un campionario di abiti limited edition per occasioni speciali, dal cocktail alla cerimonia, già pronti in varie taglie standard oppure ricreati nuovamente e su misura, grazie anche ad un consolidato team di première e sarte che la supportano. Accanto alla linea principale, Azzurra dedica un’attenzione particolare anche alla Sposa. La stilista adotta volutamente la formula del One piece only, utilizza ricami esclusivi, unici, disegnati e riprodotti a telaio dalle abili mani di un’esperta ricamatrice che si avvale dell’antica tecnica francese del Crochet de Luneville.

La collezione di alta moda sposa firmata Elio Guido - stilista autodidatta, classe 2001 - si intitola 'Muse' ed è un viaggio a doppio respiro: un battito che unisce l’anima dell’arte a quella della vita. È un canto d’amore dedicato alle donne che lo hanno ispirato, alle sue clienti. Ogni abito nasce come un ritratto su misura. Allo stesso tempo, 'Muse' si dischiude come una mostra d’arte. Le Madonne di Raffaello sussurrano grazia e purezza, la teatralità di Caravaggio vibra nell’opulenza dei materiali e nei ricami e La Venere di Botticelli irradia leggerezza e delicatezza, creando abiti che sono al contempo scultura e sogno.

Nel corso dell’evento sarà conferito il Premio RomaFashion, premio alla Carriera e alle Professioni Moda. L’iniziativa ideata nel 2002 dal fashion producer Antonio Falanga mira a rendere omaggio alle carriere e all'impegno dei principali protagonisti del sistema moda italiano. Giornalisti, stylist, fotografi, uffici stampa, istituti e accademie di moda, fashion testimonial, che promuovono e operano con competenza, nei diversi ambiti professionali del settore moda.

I Premi ai Professionisti della Moda dell’Edizione 2025 verranno conferiti a Maura Basili presidente della Camera Buyer Italia per la Sezione 'Istituzione & Imprenditoria', al presidente dell’Accademia Nazionale dei Sartori Daniele Piscioneri per la Sezione 'Sartorialità Maschile', alla giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore Chiara Beghelli, per il libro 'Il Grande Telaio' per la Sezione Libri di Moda, a Carmela Piccione giornalista dell’Agenzia stampa italiana Adnkronos per la Sezione 'Fashion News', a Lucilla Quaglia del quotidiano Il Messaggero per la 'Sezione Giornalismo' ed infine per la Sezione 'Fashion Testimonial' il premio sarà assegnato ad Angela Tuccia, modella, attrice e giornalista italiana.