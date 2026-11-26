Un'installazione e una piscina da completare alla vigilia del Festival di Cannes, una festa pre-Oscar sul punto di saltare, quattro figli da crescere e un impero della moda da guidare. In 'Plein – Family. Business. Dreams.', la nuova docuserie disponibile su Prime Video dal 20 novembre, Philipp Plein apre le porte del proprio mondo e mostra cosa si nasconde dietro l'immagine pubblica fatta di lusso ed eccessi. La serie è disponibile dal 20 novembre su Prime Video, in tutto il mondo. Sei episodi dedicati al mondo di Plein, fondatore e direttore creativo del gruppo di moda che porta il suo nome. La serie non è una semplice biografia o il racconto di un successo. Al centro c'è una domanda: che cosa spinge una persona a volere che ogni cosa da lui immaginata esista davvero, e qual è il prezzo che paga, lui e chi gli sta accanto. La risposta di Plein è in una frase: "Il vero lusso per me è quando hai un'idea in testa e riesci a trasformarla in realtà: poter realizzare i propri sogni". Il lusso, in questa accezione va oltre il possesso e l'ostentazione. È la libertà di dare forma alle proprie idee, insieme alla responsabilità che ne deriva.

Dietro gli eccessi due parole che Plein ha sempre tenuto in mente negli anni: indipendenza e responsabilità. Il suo cammino è segnato dalla scelta, mai rinnegata, di restare indipendente dai grandi gruppi del lusso. "La serie mostra che cosa comporti questa scelta nella pratica: decidere in prima persona, rispondere di ogni dettaglio, non poter delegare l'ultima parola - commenta Carmine Rotondaro, chief business officer del Philipp Plein Group -. L'indipendenza è raccontata come un tratto della personalità irrinunciabile e una condizione di lavoro: dà la libertà di seguire la propria visione senza doverla giustificare e toglie ogni alibi quando la visione si rivela sbagliata". L'impresa appare così come un'opera d'autore più che come un'organizzazione, e porta la firma di chi l'ha voluta. Un creativo che però si prende tutte le responsabilità del manager e risponde verso chi lavora nell'azienda, chi sceglie i prodotti, verso chi ha creduto nel progetto quando era soltanto un progetto.

Questa responsabilità è il filo rosso del racconto dietro le immagini di lusso e sfarzo esagerate mostrate allo spettatore e funzionano narrativamente da iperbole per rendere la dimensione del business che Plein ha creato. La serie fa emergere anche il rovescio della medaglia: la pressione, l'insofferenza verso il "non si può", il rischio di chiedere troppo a sé stessi e agli altri. Il racconto non lo attenua, ed è questo a renderlo credibile. La tesi è che l'ambizione non sia per forza una virtù o un difetto ma soprattutto un'energia, e come tale debba essere governata. All'ambizione fa da contrappeso la famiglia, che nella serie non è uno sfondo ma ha un ruolo altrettanto importante. In un mondo in cui quasi tutto si può progettare, commissionare e rifare, gli affetti e i sentimenti non si possono controllare: obbligano a misurare le proprie azioni con un metro diverso dal risultato. La madre Hanne, accanto a lui dagli inizi, è la voce che non si lascia impressionare e che sa dirgli di no. La sua presenza ricorda una cosa semplice e spesso dimenticata: chi decide per molti ha bisogno di qualcuno che non gli debba nulla e che, per questo, possa dirgli la verità.

La compagna Andreea Sasu di cui è "pazzamente innamorato" e i figli ricordano che esiste un tempo che non si può comprimere né programmare. Un bambino non conosce il calendario delle sfilate; una persona amata che sta male non può attendere la fine di una riunione. La famiglia diventa così il luogo in cui il successo smette di contare, conta soltanto esserci. È qui che il racconto trova il suo tono più vero: nella distanza tra l'uomo che governa ogni dettaglio e quello che, davanti a ciò che non dipende da lui, può soltanto essere presente e vicino a chi ama. E nella scoperta che le due figure non si contraddicono: è la seconda a dare senso alla prima. Un altro tema della serie è il tempo: quello delle scadenze, sempre troppo breve, e quello degli affetti, che non ammette urgenza. Il primo si può organizzare, comprare, persino forzare; il secondo si può soltanto vivere. La serie non nasconde i momenti in cui i due si scontrano, né la fragilità che ne risulta.

Fragilità è una parola che di rado si associa a un marchio costruito sulla forza, sull'eccesso e sulla sicurezza di sé. L'immagine pubblica di Plein – l'eccesso, la provocazione, lo spettacolo – ne esce spiegata: dietro la messa in scena c'è un metodo, e dietro il metodo una persona. Tanti i momenti clou della serie come il cantiere di Cannes: una piscina, una pool house, un'installazione alta tredici metri da chiudere prima dell'evento del Festival del cinema o il ricevimento della vigilia degli Oscar a Bel Air, con 250 invitati, e i preparativi in ritardo e Plein che interviene di persona. Non mancano le discussioni con la madre sulle sue ultime idee e i giorni trascorsi accanto alla compagna, alle prese con un intervento chirurgico urgente. Ma nella serie entrano anche la quotidianità di un padre di quattro figli, il più piccolo di due anni, tra un viaggio e l'altro e il lavoro sulle collezioni e sulle sfilate, tra Milano e New York.