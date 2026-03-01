Pilar Fogliati: "A Sanremo con abito Armani per omaggiare il maestro"

"Torno da Sanremo con Giorgio Armani: su quel palco ho indossato un abito della collezione Privé 'liquido', dal colore meraviglioso. L'unica certezza che ho avuto quando Carlo Conti mi ha invitata è stata di voler mettere un vestito di Armani, come mio piccolo saluto al grandissimo maestro". A dirlo è Pilar Fogliati, arrivando in via Borgonuovo, a Milano, per assistere alla sfilata di Giorgio Armani dedicata al womenswear per il prossimo autunno-inverno. Reduce da Sanremo 2026, nel ruolo di co-conduttrice di una serata, l'attrice spiega che Armani l'ha accompagnata sempre "nei momenti importanti e quando ho iniziato" e che non aveva dubbi sulle creazioni che avrebbe portato all'Ariston.

"Volevo scendere quella scalinata con un abito di Armani" sottolinea. La nipote Silvana che oggi si occupa dello stile donna delle collezioni della maison, "prosegue l’eredità del Signor Giorgio - osserva Fogliati - e la vedo come una cosa positiva. La collezione è meravigliosa e Armani è un brand fondato sull'integrità stilistica. Cono sicura che non verrà tradito ma sarà un giusto proseguimento con i punti saldi di Armani, che sono il motivo per cui rappresenta l’Italia nel mondo".