Preesidente Gattinoni a Addis Abeba, masterclass su made in Italy rivolto a studenti

L'appuntamento con Stefano Dominella in programma il 15 aprile in occasione della Giornata Nazionale del made in Italy tra moda green, inclusiva e sostenibile. Saranno esposte, nei saloni dell'Istituto di Cultura italiana a Addis Abeba, nove collezioni realizzate dagli studenti Modartech e una selezione di abiti unici di eco-couture creati da Guillermo Mariotto per Gattinoni Couture

In occasione della Giornata Nazionale del made in Italy, fortemente voluta dal ministero delle Imprese e del made in Italy, in programma il 15 aprile Stefano Dominella sarà l’ospite d’onore della giornata dedicata alla celebrazione della creatività e dell' eccellenza, della promozione del valore e della qualità delle opere, dell’ingegno e dei prodotti italiani. Sotto l’egida dell’ambasciata italiana ad Addis Abeba, nel segno della sostenibilità, il presidente onorario della maison Gattinoni e vice presidente della sezione moda e design di Unindustria volerà dunque in Africa per portare in Etiopia il suo impegno verso la promozione di una moda più inclusiva e green, attraverso gli outfit dei giovani designer con le 'Giornate della Moda Italiana', a cura dell’Istituto di Cultura Italiana ad Addis Abeba nella persona del direttore Semen Kumurzhi.

In programma anche una masterclass tenuta da Stefano Dominella rivolta ai giovani creativi dell’Università 'Allè School of Fine Arts and Design' di Addis Abeba, dal titolo 'Italian style, global commitment: sustainable fashion'. Tema dell'incontro, il valore del made in Italy nel mondo e una mostra dedicata alla coscienza ambientale, all’etica sociale e all’innovazione responsabile. Saranno esposte nove collezioni realizzate dagli studenti Modartech che hanno interpretato il tema della sostenibilità attraverso materiali rigenerati o di scarto, tinture naturali, lavorazioni artigiane e stampe eco. Outfit che aprono una riflessione sul ruolo della moda come strumento di innovazione sociale e veicolo di contaminazione culturale.

Inoltre, in mostra tra le creazioni, una selezione di abiti unici di eco-couture creati da Guillermo Mariotto per Gattinoni Couture come il maestoso 'Beautiful garbage', realizzato interamente con materiali di recupero. "Siamo onorati di prendere parte a questo meraviglioso evento di moda in Etiopia – dichiara Stefano Dominella - terra ricca di cultura e di tradizione, con due eventi molto attesi dalle istituzioni, e dalla stampa. È proprio il fascino della nostra storia legata all’alto artigianato e al bello e bel fatto tipicamente italiano, la conferma della nostra presenza in un Paese pronto a nuove sfide e a nuove prospettive".