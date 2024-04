Robe di Kappa lancia nuova collezione con Haribo

Robe di Kappa presenta la nuova collezione realizzata in collaborazione con Haribo, il marchio di gommose che da oltre 100 anni regala attraverso i suoi prodotti attimi di pura gioia e felicità fanciullesca a grandi e piccini. Tinte vivaci di rosa, bianco, blu, nero e grigio sono i colori di riferimento di una larga collezione che include felpe, t-shirt, bermuda da mare, short e jogger. Il tutto arricchito da grafiche che raffigurano le caramelle Haribo: ai famosi orsetti d’oro, protagonisti del primo drop, si aggiunge l’iconica rotella, le immancabili happy-cola e le golose starmix. La collezione è disponibile negli store monobrand selezionati a insegna Robe di Kappa e nei negozi multibrand, in Italia e in Spagna. Disponibile anche sullo store online Robe di Kappa.

La novità della seconda collezione sono i costumi da bagno, con tre diverse fantasie stampate a tema Haribo Le t-shirt, con stampe frontali ad alta definizione, sono disponibili in tre design: Rotella, Orsetti d’Oro e Orsetti d’Oro sul taschino frontale. Le felpe ripropongono le grafiche delle T-Shirt, mentre joggers e shorts propongono la tasca posteriore applicata con la stessa grafica stampata a tema Orsetti d’Oro.

La promessa d’amore, nata con il lancio della prima collaborazione, si conferma nella nuova campagna. Soprattutto nello stile, che richiama la storia dei due brand fatta di condivisione. Durante il loro primo appuntamento i due innamorati decidono di creare un ricordo permanente con una serie di scatti, presi all’interno di una cabina fotografica old-style. Nelle loro mani le caramelle Haribo, elemento di unione e di condivisione immancabile durante i loro momenti più dolci.