'Sfila' a Roma la donna di Alessandra Cappiello, imperfetta e raffinata

Originale e orgogliosamente imperfetta, raffinata e non omologata. E' la donna della giovane stilista Alessandra Cappiello, alla guida del marchio Morfosis, per la prossima Primavera/Estate dal titolo 'Im-Perfection' (12). La nuova collezione sarà presentata nella settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna, a Roma, dal 12 al 14 aprile (dalle 11 alle 19). Uno stile personalissimo quello di Alessandra Cappiello che prende spunto da una moda dinamica, in continua evoluzione. Le forme morbide delle ampie gonne e camicie over si accompagnano alle silhouette allungate dei pantaloni, dei gilet e delle tute. Le giacche si accostano alla fluidità degli abiti lunghi e delle frange.

In una sorta di 'divertissement' e contrasto i capi più sofisticati si mixano con i pantaloni up-cycled recuperati nei magazzini degli stock militari. Dai materiali da campo che portano sulla propria superficie tutti i segni del tempo, sottolineati dalle scritte originali ormai sbiadite e da cravatte vintage di seta firmate da storici brand, attraverso un paziente lavoro di styling, reinterpretazione e lavorazione artigianale, nascono dunque nuovi capi pre-loved, limited edition, uno diverso dall’altro che consentono a Morfosis di continuare il suo progetto sostenibile 'Upcycled Im-Perfection Project' .

La palette cromatica dei colori della terra, dal bordeaux al mattone, e la bicromia decisa del bianco e del nero sono ammorbidite dalle irregolarità dei fil coupé dei cotoni e dei dévoré delle sete. I bagliori e luccichii delle applicazioni in lurex e delle paillettes illuminano le fibre leggere dei tulle. Il gioco delle trasparenze e i contrasti tra lucido e opaco si rincorrono nei colori più accesi del candy pink, viola, limelight e jasmine green delle sete e delle viscose in una potente connessione tra natura e tecnologia. Tutto rigorosamente prodotto nella continuità con l’artigianato, la manualità e la preziosità di una volta secondo gli standard europei, con attenzione alla sostenibilità e confezionato in laboratori artigianali italiani in un approccio severamente limited edition.