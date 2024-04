Una capsule collection per gli amanti della Vespa firmata Modartech

I giovani creativi dell'Istituto Modartech 'rileggono' la Vespa in stile workwear anche attraverso sfilate virtuali con avatar in 3D, l'Intelligenza Artificiale e progetti innovativi in occasione dei 'World Days' che si svolgeranno a Pontedera dal 18 al 21 aprile

Una capsule collection in stile workwear pensata per gli amanti delle due ruote, sfilate virtuali con avatar in 3D, reinterpretazioni del brand Piaggio attraverso l’intelligenza artificiale, grafiche e progetti innovativi. In occasione dei Vespa World Days (dal 18 al 21 aprile a Pontedera) l' Istituto Modartech rende omaggio ai 140 anni del Gruppo Piaggio attraverso la Creative Exhibition '140 Years of Stories', negli spazi della scuola di alta formazione. Una quattro giorni che vede protagonisti i giovani talenti dei corsi in Fashion Design e Communication Design. Saranno presentati per l'occasione sei capi realizzati in denim, velluto raffinato e tessuti tecnici, accompagnati da tecniche di stampa in flock.

Spazio anche al digitale con la proiezione di una sfilata con avatar tridimensionali all’interno del Museo Piaggio, progetto in graphic 3D accanto ad una serie di nuove interpretazioni visive della Vespa, generate con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. Presente anche una Vespa personalizzata tramite la tecnica del wrapping, e una reinterpretazione contemporanea del logo Piaggio, ideata dagli studenti di Istituto Modartech per i 140 anni del Gruppo.