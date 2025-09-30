Vestiaire Collective, in ultimi 3 anni assortimento maschile +88%

L'assortimento maschile su Vestiaire Collective è cresciuto dell'88% negli ultimi tre anni, diventando uno dei segmenti in più rapida crescita della piattaforma. E' uno dei dati resi noti dalla piattaforma leader mondiale nel settore della moda di lusso di seconda mano, che pubblica 'The Future of Resale: Menswear Edition', il primo rapporto dedicato alla moda circolare maschile, elemento chiave della sua strategia di sviluppo. L'obiettivo è espandersi ulteriormente nel settore dell’abbigliamento da uomo, grazie al lancio di una categoria interamente dedicata. Questo nuovo capitolo segna un passo decisivo nella missione di Vestiaire Collective: accelerare la transizione verso un futuro circolare della moda, portando anche gli uomini al centro del dibattito sul resale.

Il rapporto offre un'analisi approfondita delle dinamiche in rapida evoluzione del mercato della rivendita del lusso maschile, svelando il modo in cui gli uomini acquistano e vendono capi di moda di seconda mano, mettendo in evidenza i marchi classici e i capi cult in cui investono, e mappando le tendenze globali dello stile maschile. Dimostra inoltre che il mercato del pre-loved non è più una nicchia, ma sta ridefinendo il modo in cui gli uomini consumano il lusso. Nel rapporto emerge inoltre come il 70% degli uomini acquista tenendo conto del potenziale di rivendita, dimostrando un interesse crescente nei confronti della moda intesa sia come espressione personale che come investimento intelligente.

"L'abbigliamento maschile - afferma Maximilian Bittner, ceo di Vestiaire Collective - è diventato uno dei nostri segmenti in più rapida crescita e rispecchia un cambiamento fondamentale: gli uomini sono ora partecipanti intenzionali alla rivendita di articoli di lusso e ne apprezzano l'esclusività, l'accessibilità a prezzi migliori e il potenziale di investimento. Questo lancio rafforza la nostra strategia multi-categoria e ci posiziona in modo da cogliere questa significativa opportunità di mercato". Sin dalla sua creazione nel 2009, Vestiaire Collective è stata pioniera nella rivoluzione del mercato del resale della moda di lusso. Oggi, con il lancio della nuova esperienza dedicata all'abbigliamento maschile, la piattaforma rafforza la sua posizione come punto di riferimento globale per il pre-loved di lusso in tutte le categorie: dall'abbigliamento femminile agli accessori, dalle scarpe agli orologi e ai gioielli, e ora anche con un'offerta maschile potenziata.

L'abbigliamento maschile rappresenta una nuova frontiera nel settore del resale e apre le porte a un pubblico in rapida crescita e spesso più giovane: il 59% dei clienti uomini di Vestiaire Collective appartiene alla generazione dei Millennial o alla Gen Z, rispetto al 50% delle donne. Questo cambiamento demografico conferma il ruolo degli uomini come motori chiave della prossima ondata di moda circolare. Il rapporto rivela che gli uomini apprezzano il mercato del pre-loved per tre motivi principali: valore (il 74% cita le offerte vantaggiose e l'accessibilità economica come motivazione principale), esclusività (i pezzi rari, unici e in edizione limitata sono sempre più ricercati, dai guanti 'Armor' della collezione AW2021 di Balenciaga al nuovissimo Audemars Piguet Royal Oak doppio bilanciere in oro giallo, tutti disponibili sulla piattaforma) e la sostenibilità.

Il 39% degli uomini cita i benefici ambientali come fattore chiave, denotando dunque una crescente consapevolezza e sensibilità per l’argomento. Il 70% degli uomini dichiara inoltre di prendersi cura dei propri capi sapendo che potrebbe rivenderli, trasformando il proprio guardaroba in un bene dinamico e circolare. Il rapporto evidenzia anche i marchi e le categorie che stanno plasmando il mercato del resale maschile. Gli articoli più visti sono le borse Louis Vuitton e gli orologi Rolex mentre tra i marchi in crescita spiccano Ami (+300%), Zegna (+260%), Jean Paul Gaultier (+200%). Le categorie più vendute sono giacche, sneakers e maglioni - i capisaldi del guardaroba maschile moderno.