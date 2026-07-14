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Alfa, Cappellano annuncia nuovo modello a Melfi entro fine 2027

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'L'auto è già pronta ed è bellissima'

Un dettaglio della nuova Alfa che nascerà dal 2027 a Melfi
Un dettaglio della nuova Alfa che nascerà dal 2027 a Melfi
14 luglio 2026 | 12.11
Massimo Germinario
LETTURA: 1 minuti

Roma, 14 lug. - (Adnkronos)

"Entro fine 2027 Melfi potrà contare anche su un nuovo modello Alfa Romeo, con cui coinvolgeremo sempre di più la filiera locale". L'annuncio è stato fatto da Emanuele Cappellano, responsabile Europa del gruppo Stellantis, che al tavolo automotive in corso al Mimit ha anche mostrato in anteprima un dettaglio della nuova vettura, senza specificare il segmento. "E' il massimo che posso condividere in questo momento - ha spiegato dal momento che "il team design di Alfa Romeo è al lavoro sugli ultimi particolari". La vettura comunque "è già pronta" e sarà - ha assicurato "una vera Alfa Romeo per carattere e stile, davvero bellissima".

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Tag
Stellantis Alfa Romeo Melfi
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