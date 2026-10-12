circle x black
Cerca nel sito
 

Alpine presenta al Salone dell’Auto di Parigi A310 Vision

sponsor

Alpine presenta al Salone dell’Auto di Parigi A310 Vision
12 ottobre 2026 | 18.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alpine presenta al Salone dell’Auto di Parigi A310 Vision, una concept-car che rende omaggio alla storica A310 reinterpretandone linee e proporzioni in chiave contemporanea e retro-futuristica. Il progetto celebra il 55° anniversario della versione a quattro cilindri e il 50° della A310 V6.

Disegnata dai team Alpine, la concept nasce dall’osservazione di un esemplare originale della A310, presentata nel 1971. L’obiettivo, spiega Alpine, era conservarne il vero spirito come la silhouette bassa e ampia al profilo geometrico e riconoscibile, immaginando pero' come avrebbe potuto evolversi con i linguaggi e i materiali di oggi. Il risultato unisce la purezza delle prime versioni a quattro cilindri al carattere più muscoloso della V6, con i parafanghi allargati.

Tra gli elementi distintivi figurano i fari integrati nel profilo curvo del frontale, che si rivelano all’accensione, una presa d’aria “S-duct” sul cofano e una lama centrale “Y zero” che accompagna lo sguardo verso la parte posteriore. L’alettone è diviso in due sezioni e richiama, nella trasparenza, il ghiaccio e la montagna; i gruppi ottici posteriori a lama integrano poi una funzione anche aerodinamica.

Alpine precisa che A310 Vision è un’esplorazione stilistica e non l’annuncio di un futuro modello di serie.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Alpine Salone dell’Auto di Parigi A310 Vision
Vedi anche
Lunetta Savino torna giudice Libera Orlando: "Il superpotere? L'ossessione per la giustizia"
Aggressione Davide Iacopini, bollettino medico: l'attore ancora sottoposto a "trattamento intensivo" - Video
Chiarini (Assolombarda): "Investire sui giovani per accelerare l'innovazione Ai" - Video
Santoni (Assolombarda): "Innovazione, Ai e formazione per crescita e futuro giovani" - Video
Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "AI deve essere governata dall'intelligenza umana" - Video
Monti (Assolombarda): "Ricetta nel breve termine è investire in fonti rinnovabili ed efficienza energetica" - Video
Rossini (Assolombarda Pavia): "IA leva fondamentale per far crescere produttività" - Video
Legge elettorale, Grosso: "Pronuncia Consulta prima del voto, no a forzature su costituzionalità" - Video
Assemblea Assolombarda, la via italiana dell'Ai - Videonews
Morte David Rossi, Vinci: "Pista omicidio porta a un'organizzazione criminale" - Video
Morte David Rossi, ricostruzione Ris dimostra che c'era qualcuno a ingresso vicolo - Video
Nuova inondazione in Nepal, fiume di fango spazza via intero villaggio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza