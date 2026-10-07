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Alpine PS1 debutta a Parigi: il nuovo concept inaugura i progetti speciali

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Alpine PS1 debutta a Parigi: il nuovo concept inaugura i progetti speciali
07 ottobre 2026 | 10.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alpine prepara quattro anteprime mondiali per il Salone Internazionale dell'Auto di Parigi 2026, ma una delle novità più interessanti resta ancora avvolta nel mistero. Si chiama PS1 ed è una concept car che sarà svelata il 12 ottobre alle 9:20 durante la conferenza stampa del marchio francese.

La sigla significa Projet Special 1 e, almeno per il momento, Alpine non ha fornito dettagli relativi a design, caratteristiche tecniche o sistema di propulsione. La scelta del nome permette però di comprendere quale ruolo avrà il progetto all'interno della strategia futura del brand.

PS1 rappresenta infatti il primo manifesto del nuovo pilastro dedicato ai progetti speciali, affiancato alle altre due aree sulle quali Alpine sta costruendo la propria crescita.

Alpine PS1 apre la strada ai Projet Special

La strategia si articola intorno a tre differenti anime. La prima è denominata Extraordinary Everyday e comprende i modelli destinati a sostenere i volumi e l'espansione internazionale del marchio. La seconda è quella delle Icons, rappresentata dalla A110, mentre PS1 introduce il territorio dei Projet Special.

A Parigi il concept non sarà l'unica anticipazione del futuro Alpine. Accanto a PS1 troverà spazio la A110 Sculpture, realizzata per offrire un primo sguardo alla prossima generazione della sportiva francese. Anche in questo caso l'obiettivo è anticipare l'evoluzione del modello senza ancora mostrarne la versione definitiva.

Le altre due anteprime riguarderanno invece la personalizzazione della gamma. Alpine mostrerà la nuova A290 Collection e nuove combinazioni di colori e finiture dedicate alla A390.

Il Salone di Parigi diventa così una vetrina importante per raccontare contemporaneamente presente e futuro del marchio: dalle possibilità di personalizzazione dei modelli già in gamma alla futura A110, fino a PS1, progetto sul quale Alpine mantiene per ora il massimo riserbo.

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