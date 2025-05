Arriva la Fiat Grande Panda ibrida, presentato anche progetto 4x4

Forte dell'ottima accoglienza ricevuta dalla sua presentazione, in primis nella versione 100% elettrica, la Grande Panda rilancia ed è ora disponibile con la sua seconda motorizzazione, quella ibrida. Una versione che - si spiega da Torino - "segna il ritorno di Fiat nel cuore del segmento B, attraverso un veicolo accessibile e smart, una tappa fondamentale nella sua strategia globale di prodotto e supporta la transizione verso l’elettrificazione per un pubblico più ampio".

La parola chiave di questa versione - costruita in Serbia ma progettata a Mirafiori per incarnare lo spirito del marchio italiano - è accessibilità. Dalle dimensioni compatte (3,99 metri di lunghezza) al listino, che vede un prezzo di partenza inferiore ai 19.000 euro ma con una offerta a maggio a partire da 16.950 euro in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Altro cardine della Grande Panda ibrida è la flessibilità, che parte dall'architettura della Smart Car Platform di Stellantis e arriva alle opzioni degli interni, con un uso intelligente dello spazio interno.

A spingere questa versione è l’innovativo sistema ibrido T-Gen3, che combina un motore turbo a 3 cilindri da 1,2 litri capace di erogare 110 CV, una batteria agli ioni di litio da 48V e un cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti eDCT. Il sistema integra un motore elettrico da 21 kW, un inverter e un’unità di controllo centrale che lavorano insieme per offrire una guida fluida, efficiente e silenziosa con una mobilità completamente elettrica a bassa velocità, raggiungendo fino a 1 km di autonomia full-electric sotto i 30 km/h. Il risultato - fra l'altro - è una riduzione significativa dei consumi e delle emissioni di CO₂, anche grazie alla strategia di combustione Miller Cycle.

Dentro e fuori si ritrovano le soluzioni e le interpretazioni che hanno subito reso inconfondibile il nuovo modello della casa torinese: molti i richiami all’iconica Panda degli anni ’80 ma anche i dettagli distintici come la scritta “Panda” in bassorilievo 3D sulle portiere, il logo “Fiat” sul posteriore, la grafica lenticolare sul montante C e la cornice nera lucida. Ma - design a parte - il nuovo modello sorprende per l'abitabilità interna e un bagagliaio (da ben 412 litri) sorprendente per le dimensioni esterne.

La gamma prevede tre allestimenti – Pop, Icon e La Prima – ma tutte le versioni includono sistemi avanzati di assistenza alla guida, climatizzatore, cruscotto digitale, cambio automatico eDCT, freno di stazionamento elettrico (EPB) e una stazione per smartphone con tecnologia NFC e funzione Autolaunch.

A rafforzare l'offerta Grande Panda arriverà poi una versione 4x4, considerata 'irrinunciabile' dagli appassionati: il concept svelato durante il Media Drive della versione ibrida, rappresenta l’erede diretto della storica 'integrale' degli anni ’80 e si distingue per il design audace, dettagli esclusivi e l’iconico colore rosso scuro, elementi che portano il carattere originale della Panda nell’era contemporanea. Come l'originale, anche la futura Grande Panda 4x4 punta a offrire una combinazione unica di praticità, comfort ed eleganza, racchiusi in un formato compatto capace di affrontare qualsiasi tipo di terreno. Come 'concessione' alla modernità l'adozione di un innovativo asse posteriore elettrificato che consentirebbe, secondo Fiat, prestazioni sorprendenti sia in contesti urbani che su terreni più impegnativi.