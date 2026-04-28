Audi rinnova profondamente la propria proposta elettrica nel segmento dei SUV compatti con la nuova Audi Q4 e-tron 2026, un modello che punta a rafforzare il proprio ruolo all’interno della gamma grazie a un mix più convincente di efficienza, digitalizzazione e versatilità.

Il cambiamento non si limita all’estetica, ma coinvolge ogni aspetto del progetto. Il design diventa più deciso, con linee tese e proporzioni più dinamiche, mentre l’abitacolo compie un salto netto verso una dimensione tecnologica più evoluta. Il risultato è un’auto che cerca di colmare uno dei limiti storici delle elettriche: offrire contenuti concreti, oltre alle promesse.

Audi Q4 e-tron 2026: autonomia, ricarica e tecnologia

Il punto più interessante riguarda l’efficienza complessiva. Il nuovo sistema propulsivo, supportato da un motore posteriore aggiornato e da elettroniche di potenza più evolute, consente un miglioramento dell’efficienza fino al 10%, con un impatto diretto sull’autonomia. La versione più efficiente arriva fino a 592 km WLTP, un dato che rende la Q4 e-tron più competitiva anche nell’utilizzo reale.

Sul fronte della ricarica, Audi introduce un upgrade concreto: la potenza in corrente continua sale a 185 kW, permettendo di recuperare fino a 185 km in circa 10 minuti e di passare dal 10 all’80% in meno di mezz’ora. Un miglioramento che riduce una delle principali criticità percepite dagli utenti elettrici, ovvero i tempi di attesa durante i viaggi.

La vera novità, però, è l’introduzione della ricarica bidirezionale. Per la prima volta su un modello del marchio, la batteria può non solo accumulare energia, ma anche restituirla verso l’esterno. Questo significa poter alimentare dispositivi o addirittura integrare l’auto in un sistema domestico, ampliando il ruolo del veicolo oltre la semplice mobilità.

All’interno, il salto è evidente. Il cosiddetto “palcoscenico digitale” ridisegna completamente l’esperienza a bordo: strumentazione da 11,9 pollici, display centrale da 12,8 pollici e, su richiesta, head-up display con realtà aumentata. A questo si aggiunge un sistema di infotainment basato su Android Automotive e un assistente vocale evoluto che integra intelligenza artificiale, rendendo l’interazione più naturale e immediata.

La gamma si articola su tre livelli di potenza, da 204 a 340 CV, con varianti a trazione posteriore e integrale. Un’offerta che copre esigenze diverse, mantenendo però un elemento comune: la volontà di rendere l’elettrico più concreto e meno teorico.