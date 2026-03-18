Audi amplia e aggiorna la propria famiglia di motori V6, portando su Audi Q5, Audi A5 e Audi A6 una nuova generazione di propulsori progettati per coniugare prestazioni elevate, efficienza energetica e sistemi di elettrificazione avanzata. La configurazione a sei cilindri a V continua a rappresentare una delle architetture più equilibrate nel panorama automobilistico, capace di offrire una combinazione ideale tra compattezza, potenza e fluidità di funzionamento.

Il V6 Audi mantiene infatti numerosi vantaggi tecnici rispetto ad altre configurazioni motoristiche.

La famiglia di propulsori copre un ampio spettro di potenze, con valori che spaziano da 299 a 639 cavalli, offrendo configurazioni adatte sia alle versioni più orientate al comfort sia ai modelli ad alte prestazioni.

Motori V6 Audi tra mild hybrid, Diesel evoluto e plug-in

Tra le principali novità della gamma spicca il V6 3.0 TFSI, un motore benzina sovralimentato da 367 CV dotato di sistema mild hybrid a 48 Volt. Il cuore del sistema è il powertrain generator che supporta il motore termico nelle fasi di accelerazione e recupera energia durante le decelerazioni, contribuendo a migliorare efficienza e fluidità di marcia.

Accanto alla versione benzina trova spazio il nuovo V6 3.0 TDI da 299 CV, una delle evoluzioni più avanzate della tecnologia Diesel. Il motore combina turbocompressore tradizionale e compressore elettrico, supportati dal sistema mild hybrid.

Al vertice della gamma troviamo il V6 2.9 TFSI biturbo con tecnologia plug-in hybrid, destinato alla nuova Audi RS 5. Il motore termico lavora insieme a un’unità elettrica integrata nella trasmissione automatica, generando una potenza complessiva di 639 CV e una coppia massima di 825 Nm.

Questa configurazione consente alla sportiva della casa dei quattro anelli di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, un valore che testimonia come l’elettrificazione possa amplificare le prestazioni senza snaturare il carattere meccanico dei motori Audi.