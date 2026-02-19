circle x black
Audi Sport presenta la nuova Audi RS 5

Audi Sport presenta la nuova Audi RS 5
19 febbraio 2026 | 17.26
Redazione Adnkronos
Audi inaugura una nuova fase per la famiglia RS con la nuova Audi RS 5, prima ibrida plug-in high performance nella storia di Audi Sport.

Il powertrain combina il V6 2.9 TFSI biturbo da 510 CV con un motore elettrico da 177 CV integrato nel cambio tiptronic a otto rapporti. La potenza massima complessiva raggiunge 639 CV con 825 Nm di coppia, valori superiori rispettivamente di 189 CV e 225 Nm rispetto a RS 4. Lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 3,6 secondi, con una velocità massima fino a 285 km/h nella versione performance.

Arriva la nuova Audi RS 5, un'evoluzione di Audi RS 4

Tra le principali innovazioni figura l’evoluzione della trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante precaricato e sistema elettromeccanico, il Dynamic Torque Control. Il sistema, capace di intervenire in 15 millisecondi, ripartisce in modo predittivo la coppia tra le ruote posteriori, arrivando a generare un differenziale massimo di 2.000 Nm tra lato destro e sinistro.

Parlando invece di tecnologia ibrida la batteria da 25,9 kWh (22 kWh netti), collocata sotto il pianale del bagagliaio, consente la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW con ripristino completo in circa 2,5 ore. La gestione intelligente dell’energia introduce la funzione Battery Charge, che permette di ricaricare l’accumulatore in movimento fino all’80%.

La scocca è più rigida del 10% rispetto ad Audi A5 mentre gli assali multilink a cinque bracci specifici Audi Sport, gli ammortizzatori a doppia valvola e lo sterzo RS contribuiscono a una dinamica più precisa. L’impianto frenante brake-by-wire integra recupero energetico e, su richiesta, dischi carboceramici da 440 mm all’avantreno e 410 mm al retrotreno.

La nuova Audi RS 5 sarà disponibile in Italia nel terzo trimestre 2026 nelle configurazioni berlina e Avant.

