BMW accelera sull’economia circolare: il riciclo diretto delle batterie entra in funzione
16 dicembre 2025 | 18.56
Redazione Adnkronos
La transizione verso la mobilità elettrica passa anche dalla gestione intelligente delle risorse. In questo scenario, BMW compie un passo strategico inaugurando in Baviera un centro dedicato al recupero diretto dei materiali delle celle batteria. Un progetto industriale che rafforza la filiera europea delle batterie e riduce l’impatto ambientale della produzione.

Il nuovo polo del Gruppo BMW nasce per affrontare uno dei nodi centrali dell’elettrificazione: il riutilizzo efficiente delle materie prime critiche. Attraverso un processo meccanico avanzato, i residui della produzione delle celle, comprese celle complete non conformi, vengono smontati e reinseriti direttamente nel ciclo produttivo, senza passare da trattamenti chimici o termici ad alto consumo energetico.

Una scelta che migliora l’efficienza complessiva e accorcia la catena di approvvigionamento.

Riciclo diretto batterie BMW: come funziona e perché cambia la filiera

Il principio del riciclo diretto delle batterie si basa sulla conservazione delle caratteristiche funzionali dei materiali recuperati. Anziché riportarli allo stato originario, vengono trattati per essere riutilizzati immediatamente nella produzione pilota di nuove celle. Questo approccio consente di ridurre sprechi, tempi e consumi energetici, con benefici concreti in termini industriali e ambientali.

Il centro bavarese opera in stretta connessione con le altre strutture di competenza del gruppo: ricerca, produzione sperimentale e riciclo sono concentrate in un raggio geografico ridotto. Una scelta che limita i trasporti e favorisce un modello produttivo più sostenibile. A regime, l’impianto sarà in grado di trattare decine di tonnellate di materiale ogni anno, contribuendo in modo tangibile alla strategia di economia circolare del costruttore.

Dal punto di vista industriale, l’iniziativa rafforza l’autonomia tecnologica del gruppo e consolida il know-how europeo nel campo delle batterie ad alta tensione. La proprietà intellettuale del processo resta interna, mentre la gestione operativa è affidata a una realtà specializzata nella logistica e nel recupero dei componenti automotive.

