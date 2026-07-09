circle x black
Cerca nel sito
 

BMW iX3 conquista le cinque stelle Euro NCAP 2026

sponsor

BMW iX3 conquista le cinque stelle Euro NCAP 2026
09 luglio 2026 | 18.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La nuova BMW iX3 supera con il massimo dei voti uno dei test di sicurezza più severi mai introdotti in Europa. Il SUV elettrico, primo modello della nuova famiglia Neue Klasse, ha infatti ottenuto le cinque stelle Euro NCAP secondo i protocolli di valutazione aggiornati per il 2026, caratterizzati da criteri decisamente più rigorosi rispetto al passato.

Il nuovo sistema di valutazione Euro NCAP non si limita più ai tradizionali crash test, ma analizza l'intero ciclo della sicurezza: dalla prevenzione dell'incidente ai sistemi di assistenza alla guida, fino alla protezione degli occupanti e agli interventi successivi all'urto. Un approccio che premia la capacità del veicolo di ridurre il rischio di incidente e di garantire la massima tutela anche nelle situazioni più critiche.

BMW iX3: sicurezza a 360 gradi secondo Euro NCAP

La BMW iX3 ha ottenuto risultati superiori ai requisiti richiesti in tutte e quattro le nuove aree di valutazione: Safe Driving, Crash Avoidance, Crash Protection e Post Crash Safety.

Tra gli aspetti maggiormente apprezzati figurano i sistemi di assistenza alla guida di serie. Euro NCAP ha evidenziato l'efficacia del riconoscimento dei limiti di velocità, capace di identificare correttamente la segnaletica nel 97% di un percorso internazionale di circa 2.000 chilometri attraverso Italia, Francia, Germania e Austria.

Positivo anche il giudizio sull'interfaccia uomo-macchina, che combina comandi fisici per le principali funzioni di guida, il display centrale per infotainment e comfort e il BMW Intelligent Personal Assistant con comandi vocali.

Tra le dotazioni valutate figurano inoltre il sistema che rileva l'eventuale presenza di un bambino dimenticato all'interno dell'abitacolo e il dispositivo di avviso in uscita, che segnala l'arrivo di ciclisti o altri utenti della strada prima dell'apertura delle portiere, contribuendo a ridurre il rischio di collisioni.

Nei test di protezione passiva la BMW iX3 ha ottenuto risultati particolarmente elevati, raggiungendo l'86% nella categoria Crash Protection. Gli esperti Euro NCAP hanno assegnato il punteggio massimo per la protezione dei bambini seduti nei sedili posteriori durante gli impatti frontali disassati, mentre l'airbag centrale di serie contribuisce a evitare il contatto tra conducente e passeggero negli urti laterali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bmw bmw ix3 euro ncap
Vedi anche
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video
Incendio deposito Bartolini a Milano, coinvolti 8mila metri quadrati di superficie - Video
News to go
Caldo record sull'Europa, allarme Oms: "Nuova ondata sull'Atlantico"
News to go
Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo
Udine, autocisterna piena di benzina si ribalta: l'operazione di travaso dei Vigili del Fuoco
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi e domani: gli orari della protesta
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video
Meloni su Trump: "Non mi pento di nulla e non cambio idea sulla strategia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza