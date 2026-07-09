La nuova BMW iX3 supera con il massimo dei voti uno dei test di sicurezza più severi mai introdotti in Europa. Il SUV elettrico, primo modello della nuova famiglia Neue Klasse, ha infatti ottenuto le cinque stelle Euro NCAP secondo i protocolli di valutazione aggiornati per il 2026, caratterizzati da criteri decisamente più rigorosi rispetto al passato.

Il nuovo sistema di valutazione Euro NCAP non si limita più ai tradizionali crash test, ma analizza l'intero ciclo della sicurezza: dalla prevenzione dell'incidente ai sistemi di assistenza alla guida, fino alla protezione degli occupanti e agli interventi successivi all'urto. Un approccio che premia la capacità del veicolo di ridurre il rischio di incidente e di garantire la massima tutela anche nelle situazioni più critiche.

BMW iX3: sicurezza a 360 gradi secondo Euro NCAP

La BMW iX3 ha ottenuto risultati superiori ai requisiti richiesti in tutte e quattro le nuove aree di valutazione: Safe Driving, Crash Avoidance, Crash Protection e Post Crash Safety.

Tra gli aspetti maggiormente apprezzati figurano i sistemi di assistenza alla guida di serie. Euro NCAP ha evidenziato l'efficacia del riconoscimento dei limiti di velocità, capace di identificare correttamente la segnaletica nel 97% di un percorso internazionale di circa 2.000 chilometri attraverso Italia, Francia, Germania e Austria.

Positivo anche il giudizio sull'interfaccia uomo-macchina, che combina comandi fisici per le principali funzioni di guida, il display centrale per infotainment e comfort e il BMW Intelligent Personal Assistant con comandi vocali.

Tra le dotazioni valutate figurano inoltre il sistema che rileva l'eventuale presenza di un bambino dimenticato all'interno dell'abitacolo e il dispositivo di avviso in uscita, che segnala l'arrivo di ciclisti o altri utenti della strada prima dell'apertura delle portiere, contribuendo a ridurre il rischio di collisioni.

Nei test di protezione passiva la BMW iX3 ha ottenuto risultati particolarmente elevati, raggiungendo l'86% nella categoria Crash Protection. Gli esperti Euro NCAP hanno assegnato il punteggio massimo per la protezione dei bambini seduti nei sedili posteriori durante gli impatti frontali disassati, mentre l'airbag centrale di serie contribuisce a evitare il contatto tra conducente e passeggero negli urti laterali.