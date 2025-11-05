Brembo conferma il proprio ruolo di leader mondiale nei sistemi frenanti presentando a EICMA 2025 (Rho Fiera Milano, 6–9 novembre) un concentrato di innovazione, design e performance. Il Gruppo porta in scena una visione integrata che abbraccia ogni aspetto del mondo motociclistico, dalle soluzioni per la strada fino all’off-road e alla competizione, con un approccio che unisce eccellenza tecnica e passione autentica.

Con una presenza trasversale tra i più importanti marchi del settore, Brembo si presenta come solution provider globale, affiancando brand come Ohlins, BYBRE, SBS Friction, J.Juan, AP Racing e Marchesini.

Il pubblico potrà ammirare la Ducati Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team, vincitrice della stagione MotoGP 2025 con Marc Marquez.

Le nuove frontiere digitali di Brembo a EICMA 2025

Tra le principali novità spicca TrackTribe, la piattaforma digitale che consente di analizzare le sessioni di guida in pista, condividere dati e migliorare le proprie prestazioni grazie a una centralina dedicata e sensori integrati.

Ohlins svela la sua nuova identità visiva, simbolo di un’evoluzione che amplia l’offerta da produttore di componenti a fornitore di soluzioni integrate, mentre BYBRE presenta le nuove pinze P4.28 e P4.32, progettate rispettivamente per modelli sportivi e adventure.

Brembo esalta anche il valore della personalizzazione con le Hypure colorate e celebra il successo del kit RCS Corsa Corta 50º Anniversario, tributo alla storia del marchio.