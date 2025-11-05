circle x black
Cerca nel sito
 

Brembo a EICMA 2025: innovazione, passione e tecnologia per le due ruote

sponsor

Brembo a EICMA 2025: innovazione, passione e tecnologia per le due ruote
05 novembre 2025 | 16.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Brembo conferma il proprio ruolo di leader mondiale nei sistemi frenanti presentando a EICMA 2025 (Rho Fiera Milano, 6–9 novembre) un concentrato di innovazione, design e performance. Il Gruppo porta in scena una visione integrata che abbraccia ogni aspetto del mondo motociclistico, dalle soluzioni per la strada fino all’off-road e alla competizione, con un approccio che unisce eccellenza tecnica e passione autentica.

Con una presenza trasversale tra i più importanti marchi del settore, Brembo si presenta come solution provider globale, affiancando brand come Ohlins, BYBRE, SBS Friction, J.Juan, AP Racing e Marchesini.

Il pubblico potrà ammirare la Ducati Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team, vincitrice della stagione MotoGP 2025 con Marc Marquez.

Le nuove frontiere digitali di Brembo a EICMA 2025

Tra le principali novità spicca TrackTribe, la piattaforma digitale che consente di analizzare le sessioni di guida in pista, condividere dati e migliorare le proprie prestazioni grazie a una centralina dedicata e sensori integrati.

Ohlins svela la sua nuova identità visiva, simbolo di un’evoluzione che amplia l’offerta da produttore di componenti a fornitore di soluzioni integrate, mentre BYBRE presenta le nuove pinze P4.28 e P4.32, progettate rispettivamente per modelli sportivi e adventure.

Brembo esalta anche il valore della personalizzazione con le Hypure colorate e celebra il successo del kit RCS Corsa Corta 50º Anniversario, tributo alla storia del marchio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
EICMA 2025 Ohlins BYBRE SBS Friction J.Juan AP Racing e Marchesini. Brembo
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza