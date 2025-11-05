Brembo conferma il proprio ruolo di leader mondiale nei sistemi frenanti presentando a EICMA 2025 (Rho Fiera Milano, 6–9 novembre) un concentrato di innovazione, design e performance. Il Gruppo porta in scena una visione integrata che abbraccia ogni aspetto del mondo motociclistico, dalle soluzioni per la strada fino all’off-road e alla competizione, con un approccio che unisce eccellenza tecnica e passione autentica.
Con una presenza trasversale tra i più importanti marchi del settore, Brembo si presenta come solution provider globale, affiancando brand come Ohlins, BYBRE, SBS Friction, J.Juan, AP Racing e Marchesini.
Il pubblico potrà ammirare la Ducati Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team, vincitrice della stagione MotoGP 2025 con Marc Marquez.
Tra le principali novità spicca TrackTribe, la piattaforma digitale che consente di analizzare le sessioni di guida in pista, condividere dati e migliorare le proprie prestazioni grazie a una centralina dedicata e sensori integrati.
Ohlins svela la sua nuova identità visiva, simbolo di un’evoluzione che amplia l’offerta da produttore di componenti a fornitore di soluzioni integrate, mentre BYBRE presenta le nuove pinze P4.28 e P4.32, progettate rispettivamente per modelli sportivi e adventure.
Brembo esalta anche il valore della personalizzazione con le Hypure colorate e celebra il successo del kit RCS Corsa Corta 50º Anniversario, tributo alla storia del marchio.