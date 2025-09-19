Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (BSCCB), joint venture tra Brembo e SGL Carbon, ha completato un importante potenziamento dei propri impianti produttivi. Grazie a un investimento mirato, la capacità complessiva è cresciuta di circa il 50%, con interventi significativi sia a Stezzano (Bergamo) che a Meitingen, in Germania.

Questa espansione nasce dall’esigenza di rispondere alla crescente domanda di dischi freno in carbonio-ceramico Brembo, sempre più richiesti nei segmenti premium e di lusso dell’automotive, dove l’affidabilità e le prestazioni rappresentano elementi imprescindibili.

Brembo: un investimento strategico tra Italia e Germania

A Meitingen sono stati realizzati, in soli 14 mesi, due nuovi edifici per una superficie complessiva di 8.500 metri quadrati, dotati delle più moderne tecnologie di produzione. Contestualmente, a Stezzano le aree produttive sono state ampliate di circa 4.000 metri quadrati, arricchite da impianti ad alta efficienza e sistemi di ultima generazione.

Il processo produttivo, dal primo stampaggio fino all’assemblaggio finale, è stato ripensato per integrare un livello di automazione più elevato, senza rinunciare alla flessibilità e al know-how che caratterizzano la qualità BSCCB.

“L’ampliamento degli impianti in Italia e Germania rappresenta una tappa decisiva per consolidare la nostra posizione sul mercato internazionale. Tecnologie avanzate e innovazione ci consentono di affrontare con sicurezza le sfide future, offrendo ai nostri clienti soluzioni affidabili e di altissimo livello”, hanno dichiarato i General Manager Florian Hofner e Nicola Frambrosi.

Negli anni BSCCB si è affermata come partner di riferimento per i principali costruttori automobilistici di fascia alta, grazie a dischi carboceramici che uniscono leggerezza, resistenza termica e durata nel tempo. Oltre alle performance di frenata superiori, questa tecnologia si distingue anche per il valore estetico, contribuendo all’identità esclusiva delle vetture di prestigio.