Il nuovo risultato nei test Euro NCAP conferma la strategia con cui BYD sta affrontando il mercato europeo. Le SEAL 6 DM-i e SEAL 6 DM-i TOURING hanno infatti raggiunto la valutazione massima di cinque stelle, distinguendosi in tutte le aree previste dal protocollo. Le due varianti, berlina e wagon, hanno mostrato livelli di protezione elevati sia per gli occupanti sia per gli utenti vulnerabili della strada, confermando l’equilibrio tra progettazione strutturale, gestione energetica e sistemi di assistenza.

Nelle prove dedicate alla protezione degli adulti, BYD SEAL 6 DM-i ha superato il 90%, ottenendo punteggi eccellenti negli impatti laterali. Di rilievo anche le verifiche dedicate ai bambini, grazie al comportamento della scocca nelle prove frontali e laterali.

Le valutazioni relative alla protezione dei pedoni e agli ADAS completano il quadro, con valori competitivi e un’assistenza alla guida ritenuta particolarmente efficace.

La tecnologia della Blade Battery BYD

Il nuovo successo rappresenta la nona valutazione massima ottenuta da BYD dal suo ingresso nel mercato europeo nel 2022. Un percorso che trova nella Blade Battery uno dei suoi elementi più caratterizzanti: la tecnologia LFP proprietaria garantisce una stabilità termica superiore e una resistenza elevata nelle condizioni più critiche. L’accumulatore ha superato anche il Nail Penetration Test, una delle prove più severe del settore, evidenziando il controllo della temperatura interna anche in caso di impatti estremi.

Sulle versioni ibride plug-in, la tecnologia Super Hybrid DM-i impiega una configurazione dedicata della Blade Battery con capacità fino a 26,6 kWh, che consente autonomie elettriche fino a 125 km. La piattaforma e-Platform 3.0 integra batteria, elettronica e powertrain in un sistema progettato per ottimizzare efficienza e sicurezza.