sponsor

CHERY sbarca in italia, debutto a giugno con gamma ibrida
02 febbraio 2026 | 17.48
Redazione Adnkronos
Il gruppo automobilistico cinese Chery annuncia il debutto ufficiale del brand CHERY in Italia a partire da giugno, completando così la propria strategia di consolidamento nel mercato europeo. L’ingresso segue il percorso già avviato con Omoda & Jaecoo.

L'ingresso di CHERY nasce dalla lettura della transizione energetica in corso in Europa e dalla crescente domanda di soluzioni ibride (HEV e PHEV) considerate pratiche per l’utilizzo quotidiano. Il marchio si posizionerà nel segmento mainstream, con una gamma estesa dai modelli compatti di segmento A fino a soluzioni di vertice a 7 posti.

L’operazione italiana viene descritta dall’azienda non come una semplice espansione commerciale, ma come parte integrante della “Europe Strategy”. Con il principio “ In Italy, For Italy, Be Italy” , il marchio dichiara l’intenzione di radicarsi nel territorio e sviluppare una presenza stabile nel medio-lungo periodo.

chery
