China Car Company amplia la propria presenza nel mercato italiano della mobilità urbana elettrica e annuncia di essere diventata importatore e distributore ufficiale per l’Italia del marchio ASTRAUX. La novità è stata presentata in occasione dell’Automotive Dealer Day 2026.

Già attiva in Italia come importatore e distributore esclusivo del brand DFSK e membro UNRAE, China Car Company presenta i modelli modelli ASTRAUX AL6 e AL7 EV, dei quadricicli elettrici compatti, pensati per muoversi con agilità nei contesti urbani, nei centri storici e nelle aree soggette a limitazioni alla circolazione delle auto tradizionali.

La gamma si articola nelle versioni L6e e L7e. La prima è limitata elettronicamente a 45 km/h ed è conforme alla normativa che consente la guida dai 14 anni. La seconda, omologata come quadriciclo pesante, è guidabile dai 16 anni e può raggiungere una velocità massima compresa tra 80 e 90 km/h

La strumentazione, collocata al centro della plancia, è chiara e facilmente leggibile. Tra le dotazioni figura anche la duplicazione dello schermo dello smartphone in alta definizione, che permette di visualizzare applicazioni come Google Maps, Spotify e altri servizi direttamente sul cruscotto del veicolo.

La garanzia prevista è di 3 anni e include una copertura estesa sui principali componenti del sistema di propulsione elettrica.