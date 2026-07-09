circle x black
Cerca nel sito
 

Citroen Berlingo festeggia 30 anni con una serie speciale

sponsor

Citroen Berlingo festeggia 30 anni con una serie speciale
09 luglio 2026 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nel panorama automobilistico esistono modelli che, con il passare degli anni, diventano molto più di un semplice mezzo di trasporto. È il caso di Citroen Berlingo, che nel 2026 celebra il trentesimo anniversario dalla sua introduzione con una serie speciale dedicata e una storia fatta di innovazione, versatilità e praticità. Nato nel 1996 come veicolo commerciale compatto, Berlingo ha saputo evolversi fino a diventare uno dei principali riferimenti anche per famiglie e appassionati delle attività all'aria aperta, dando vita al segmento dei Leisure Activity Vehicle.

Il successo della Citroen Berlingo è raccontato anche dai numeri: oltre 4,2 milioni di unità prodotte e una presenza commerciale in quasi 90 Paesi, risultati che testimoniano la capacità di adattarsi alle esigenze di professionisti e privati senza perdere la propria identità. Nel corso di tre generazioni, Berlingo ha mantenuto come punti di forza modularità, abitabilità e facilità di utilizzo, diventando un compagno affidabile tanto nel lavoro quanto nel tempo libero.

Citroen Berlingo 30 Anni celebra una storia di praticità e innovazione

Per festeggiare questo importante traguardo, Citroen introduce la serie speciale Berlingo 30 Anni, proposta nella versione passeggeri di taglia M e posizionata tra gli allestimenti Plus e Max. L'edizione celebrativa si distingue per il badge dedicato sul montante anteriore e per una dotazione particolarmente ricca che comprende i sedili Citroen Advanced Comfort, il doppio display digitale da 10 pollici, la telecamera posteriore Top Rear Vision, il volante riscaldato, gli specchietti ripiegabili elettricamente, cerchi in lega da 16 pollici e vetri posteriori oscurati.

La gamma continua, inoltre, a puntare sulla strategia multi-energy, offrendo motorizzazioni diesel da 100 CV e una versione completamente elettrica da 136 CV con batteria da 50 kWh. Una scelta che permette a Berlingo di soddisfare esigenze molto diverse, mantenendo intatte quelle caratteristiche di praticità e versatilità che lo hanno trasformato, in trent'anni di storia, in un vero e proprio simbolo della mobilità intelligente secondo Citroen.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
citroen nuova citroen berlingo nuova berlingo
Vedi anche
Udine, autocisterna piena di benzina si ribalta: l'operazione di travaso dei Vigili del Fuoco
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi e domani: gli orari della protesta
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video
Meloni su Trump: "Non mi pento di nulla e non cambio idea sulla strategia" - Video
News to go
Trasporto aereo: attivato Garante prezzi per aumento anomalo biglietti
Norvegia-Inghilterra al vertice Nato, il siparietto dei premier Starmer e Store prima della sfida ai Mondiali 2026
Massimo Giletti canta 'Viva la Rai' e la dedica a Sigfrido Ranucci - Video
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza