Nel panorama automobilistico esistono modelli che, con il passare degli anni, diventano molto più di un semplice mezzo di trasporto. È il caso di Citroen Berlingo, che nel 2026 celebra il trentesimo anniversario dalla sua introduzione con una serie speciale dedicata e una storia fatta di innovazione, versatilità e praticità. Nato nel 1996 come veicolo commerciale compatto, Berlingo ha saputo evolversi fino a diventare uno dei principali riferimenti anche per famiglie e appassionati delle attività all'aria aperta, dando vita al segmento dei Leisure Activity Vehicle.

Il successo della Citroen Berlingo è raccontato anche dai numeri: oltre 4,2 milioni di unità prodotte e una presenza commerciale in quasi 90 Paesi, risultati che testimoniano la capacità di adattarsi alle esigenze di professionisti e privati senza perdere la propria identità. Nel corso di tre generazioni, Berlingo ha mantenuto come punti di forza modularità, abitabilità e facilità di utilizzo, diventando un compagno affidabile tanto nel lavoro quanto nel tempo libero.

Citroen Berlingo 30 Anni celebra una storia di praticità e innovazione

Per festeggiare questo importante traguardo, Citroen introduce la serie speciale Berlingo 30 Anni, proposta nella versione passeggeri di taglia M e posizionata tra gli allestimenti Plus e Max. L'edizione celebrativa si distingue per il badge dedicato sul montante anteriore e per una dotazione particolarmente ricca che comprende i sedili Citroen Advanced Comfort, il doppio display digitale da 10 pollici, la telecamera posteriore Top Rear Vision, il volante riscaldato, gli specchietti ripiegabili elettricamente, cerchi in lega da 16 pollici e vetri posteriori oscurati.

La gamma continua, inoltre, a puntare sulla strategia multi-energy, offrendo motorizzazioni diesel da 100 CV e una versione completamente elettrica da 136 CV con batteria da 50 kWh. Una scelta che permette a Berlingo di soddisfare esigenze molto diverse, mantenendo intatte quelle caratteristiche di praticità e versatilità che lo hanno trasformato, in trent'anni di storia, in un vero e proprio simbolo della mobilità intelligente secondo Citroen.